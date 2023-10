Ancona in Sport, piazza Pertini si trasforma in uno "stadio" all’aperto con venti discipline

Successo per “Ancona in Sport” svoltasi domenica scorsa in una piazza Pertini che per una giornata è ritornata cuore dello sport amatoriale. In tantissimi si sono cimentati in più di 20 discipline. "E’ stata una giornata importante per condividere passione per lo sport, amicizia e divertimento, e per alcuni conoscere e approcciarsi a discipline diverse – ha detto al termine il vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni -. Lo sport è momento aggregativo ma anche indispensabile strumento per raggiungere il benessere psicofisico e importante per i giovani nel loro percorso educativo e di sviluppo sociale". I partecipanti dell’evento, promosso da società sportiva ASD Atheneo Sporting club, si sono cimentati in walking, cross training, pilates, super Jump spinning, zumba, calisthenics, ginnastica militare, pattinaggio, skate, ping pong, basket, football americano, pallamano, orienteering, pallavolo, scherma, ciclismo, calcio, danza, taekwondo, tennis.