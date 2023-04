"Ancona, invertire la rotta nei prossimi match"

di Giuseppe Poli

Il dissenso della piazza per le ultime prestazioni della squadra non fa paura all’amministratore delegato Roberta Nocelli che, anzi, lo giustifica. L’Ancona, in vantaggio 2-0 con la Carrarese, negli ultimi secondi del match di sabato scorso è riuscita a raddrizzare una partita che poteva anche perdere. E patron Tony Tiong ha fatto sentire la sua voce, nel dopo partita.

Chissà che la scossa giunta dal presidente non porti all’attesa reazione già giovedì pomeriggio ad Alessandria: "Le critiche ci stanno tutte – attacca Roberta Nocelli –, è giusto che il tifoso esprima il suo dissenso rispetto ai risultati e alle prestazioni". Contro la Carrarese l’Ancona si è fatta rimontare per l’ennesima volta: "Mi dispiace davvero, eravamo partiti benissimo, poi l’infortunio di Petrella… Eppure sul 2-0 pensavo di chiudere la partita con i tre punti. Così non è andata. Peccato. Per fortuna c’è stato quel ruggito finale che ci ha permesso di non perdere e di uscire dal campo con un punto, almeno abbiamo evitato la figuraccia in casa, davanti ai nostri tifosi".

Tony Tiong ha già parlato alla squadra prima della partita e nel dopo gara ha espresso le sue opinioni, Roberta Nocelli non può che essere d’accordo e dichiararsi in linea con il patron: "Mister Tiong verrà ad Alessandria, il suo pensiero lo ha espresso nel post partita ed è sufficientemente chiaro per tutti. Si aspetta molto di più da tutti quanti".

Se l’Ancona finisse al sesto posto, che è quello attuale, sarebbe ancora in linea con gli obiettivi posti dalla società a inizio stagione? I dorici, intanto, hanno l’obbligo di riprovare a vincere giovedì ad Alessandria: "Il calcio non è scritto, è giocato, ogni partita è una storia a sé – prosegue Roberta Nocelli –, magari si parte con un obiettivo e poi per diverse ragioni potrebbe non essere raggiunto. Guardando le prime tre, l’Ancona al quarto posto ci starebbe bene. Poi se arriva sesta credo che non cambi molto, anche se a livello psicologico sicuramente sì. Mi spiego meglio: abbiamo cercato di fare una squadra per divertirci e in queste ultime partite ci siamo divertiti davvero poco".

Bisogna guardare al futuro, insomma, e l’Ancona deve scendere in campo ad Alessandria con l’atteggiamento indispensabile a chi contempla solo la possibilità di vincere: "Ci servono tre risultati positivi nelle prossime tre partite, se scatta la scintilla ad Alessandria siamo tutti più contenti. Al di là dell’attuale umore dei tifosi, tutti noi in società dobbiamo essere calmi e lucidi. Abbiamo ancora tre partite e dobbiamo essere in grado di invertire questo trend, tutti con la stessa visione nessuno escluso". A proposito di futuro, sul training center Roberta Nocelli conclude: "Del centro sportivo se ne occupa Mauro Canil. Stiamo procedendo per costituire la società che sarà proprietaria del centro stesso, in settimana sarà fatto questo passo. Con questo e con altri adempimenti ci troveremo pronti per partecipare al bando con il deposito economico richiesto, la nostra offerta andrà depositata entro il 19 aprile".