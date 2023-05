Ancona ko: la prima la vince il Vicenza

Il primo round della semifinale under 16 è andato al Vicenza, che s’è imposto per 3-1 sull’Ancona. Il passivo è sicuramente importante, ma guai a disperarsi. Tra una settimana, a Vicenza, c’è un’altra partita da disputare. Il Vicenza è passato in vantaggio al 21’ con Picardi, ma i dorici non si sono fatti intimorire e sono riusciti a pareggiare con Carlini dopo appena 3’. Dopo l’intervallo, il Vicenza ha trovato il nuovo vantaggio con Baidoo e quindi il tris con Tirapelle. Ancona: Ruzzi; Cilla (8’st Schiavoni), Parioli, Galeotti, Latini, Mancini, Carlini, Vlaicu (8’ st Sampaolo), Garavalli (17’ st Pepa), Cacciamani, Altieri. A disposizione: Talozzi, Gubinelli, Vinacri, Mascitti, Messersì, Luciani. All. Casaccia.