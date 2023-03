Ancona, l’attacco punto fermo di Colavitto

Novità in vista contro il San Donato Tavarnelle. Domani pomeriggio al Del Conero l’Ancona affronterà i toscani e Gianluca Colavitto si prepara a varare una formazione con qualche modifica. Non ci sarà Prezioso, ai box per le tre giornate di squalifica rimediate dopo il rosso di Lucca, difficile che tornino a disposizione sia Moretti sia Pecci, che ieri si sono allenati a parte. Tutti gli altri – D’Eramo escluso – sono a disposizione del tecnico di Pozzuoli, che nell’allenamento di ieri ha provato tra i titolari Barnabà e Brogni terzini, Mondonico e Camigliano centrali, centrocampo piuttosto scontato, con Simonetti, Gatto e Paolucci, e stesso tridente d’attacco della scorsa settimana, con Petrella, Melchiorri e Di Massimo. Con la possibilità di sfruttare anche Spagnoli, rientrato in pianta stabile nel gruppo, a partita in corso. Naturalmente Colavitto deciderà solo oggi, dopo la rifinitura, ma l’impressione è che questa potrebbe essere la formazione iniziale che scenderà in campo contro il San Donato Tavarnelle. In questo modo il tecnico darebbe un po’ di respiro a Mezzoni e Martina, ma anche a De Santis, dando spazio a chi finora ha giocato meno. Centrocampo apparentemente scontato, ma con scelte non obbligate. In panchina, infatti, c’è anche Basso, che con la squalifica di Prezioso e la probabile assenza di Pecci dovrebbe essere l’unica alternativa in mediana.

Più avanti, le alternative sono un po’ più numerose, con Mattioli, Spagnoli e Lombardi pronti a dare il loro contributo a partita in corso, ma è chiaro che contro il San Donato, dal tridente che domani sarà titolare, ci si aspetta molto di più di quanto fatto vedere domenica scorsa a Lucca. Di Massimo ha una settimana di allenamento in più nelle gambe, cosa che potrebbe portargli in dote un po’ di brillantezza.

Quanto a Melchiorri e Petrella, le buone condizioni del campo attese al Del Conero dovrebbero permettere loro di sfruttare le proprie caratteristiche in modo ben diverso da quanto fatto sia sotto il diluvio contro l’Entella sia sul campo pesante del Porta Elisa. Chi non mancherà di sicuro è Simonetti, il giocatore rivelazione di quest’anno, il centrocampista romano e di scuola Roma classe 2001 che delle trenta partite disputate finora dall’Ancona ne ha saltata una sola, per squalifica, e ne ha giocate 29 da titolare, di cui 25 senza essere sostituito. Una forza della natura, per mentalità, energie, capacità di inserirsi nel gioco di Colavitto e di sfruttarlo per i suoi inserimenti in area, che finora gli sono fruttati quattro gol.

Facendo un confronto con i centrocampisti dello scorso anno, Delcarro realizzò quattro gol, due più uno in Coppa Iannoni. Pier Luigi Simonetti ha risolto con un gol di testa la partita contro l’Olbia e domenica scorsa ha pareggiato – in modo un po’ fortunoso, ma su quella palla c’è arrivato lui e nessun altro – a Lucca. Anche domani contro il San Donato servirà il miglior Simonetti, perché la sua energia giovanile e la sua dedizione potrebbero risultare indispensabili da qui alla fine del campionato.

Giuseppe Poli