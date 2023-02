Ancona, l’Olbia è un’occasione "ghiotta"

di Giuseppe Poli

Per l’Ancona c’è un appuntamento assolutamente da non fallire ed è quello con la vittoria, oggi contro l’Olbia. Quella dello stadio Del Conero alle 17.30 è la prima di due partite che i ragazzi di Colavitto giocheranno in casa, sospinti dal proprio pubblico che, vista la bella giornata, dovrebbe accorrere numeroso allo stadio. Poi sarà il turno della partita di domenica 26 contro la Virtus Entella. Intanto è arrivato il giorno del confronto con gli isolani di Occhiuzzi: mancano undici partite alla fine della stagione regolare, se l’Ancona vuole avvicinarsi all’Entella e tentare di scavalcarla deve assolutamente liberarsi delle scorie del derby perso a Fermo una settimana fa e vincere oggi, e poi deve replicare il successo tra una settimana contro l’Entella. Solo così sarà possibile continuare a credere nell’aggancio e nel sorpasso che al termine della stagione regolare potrebbero significare per l’Ancona un terzo posto che sarebbe un affaccio con vista molto promettente sui playoff. Dopo l’inatteso capitombolo nel derby di Fermo, l’Ancona prepara, dunque, l’assalto all’Olbia, proprio la squadra che nel primo turno di playoff dello scorso anno diede un dispiacere ai biancorossi. Quest’anno, però, l’Ancona s’è aggiudicata bene la prima sfida al Nespoli con una grande prestazione, andando a vincere in Sardegna per 4-2, ma l’Olbia nelle ultime due prove prima ha espugnato il campo di Fiorenzuola e poi ha pareggiato in casa contro la corazzata Entella. Due risultati che hanno caricato di positività i bianchi di Occhiuzzi, che scendono in campo al Del Conero decisi a conquistare un risultato positivo per migliorare la loro asfittica classifica. Motivo per temere Ragatzu e compagni, formazione che anche all’andata, al di là del risultato finale, fece soffrire i dorici. Gianluca Colavitto deve fare a meno di De Santis, squalificato per somma di ammonizioni, Di Massimo s’è allenato a parte tutta la settimana e si accomoderà in panchina, in compenso il tecnico di Pozzuoli recupera Lombardi. Davanti a Perucchini in difesa dovrebbero schierarsi Mezzoni, Mondonico, Camigliano e Brogni, visto anche che Martina ha cominciato la settimana con la febbre. A centrocampo Colavitto dovrebbe dare fiducia a Simonetti e Basso, mezzali di fianco a capitan Gatto, mentre in attacco Spagnoli potrebbe ritrovare quella maglia da titolare che gli manca dalla partita di Carrara che risale allo scorso 29 novembre. Insieme a lui in attacco dovrebbero esserci Moretti e Melchiorri. In alternativa potrebbe giocare Petrella a destra, insieme a Melchiorri e Moretti, e Spagnoli finirebbe dunque in panchina, pronto a subentrare insieme a Paolucci e Prezioso. Dall’altra parte Occhiuzzi dovrebbe proporre più o meno la medesima formazione che una settimana fa ha impattato con l’Entella. Lo scorso campionato fece registrare due vittorie dell’Ancona, poi lo "sgarbo" dell’Olbia ai playoff. La partita con l’Olbia non è certo facile ma rappresenta un’occasione: quella che l’Ancona non può lasciarsi sfuggire.