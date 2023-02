Ancona, Melchiorri è subito determinante

Il suo gol al 93’ a Montevarchi sta facendo il giro degli schermi d’Italia: la magia di Federico Melchiorri al Brilli Peri non è certo passata inosservata, un gesto tecnico di rara bellezza, potenza ed eleganza, unite all’intuito e alla visione della porta, doti da grande attaccante. Il suo gol lo sottolineano a Cagliari come a Perugia, dove ha lasciato ricordi indelebili, il cigno di Treia, il bomber arrivato ad Ancona meno di una settimana fa e che in due partite ha già conquistato la tifoseria. Come potrebbe essere altrimenti: prima il centro su calcio di rigore contro la Vis Pesaro, poi il gioiello contro il Montevarchi per cui si sprecano i confronti con il cigno più celebre, quello di Utrecht, quel Marco Van Basten che con la maglia del Milan ha vissuto anni indimenticabili e vinto tre palloni d’oro. In comune con Van Basten, Melchiorri ha l’eleganza dei movimenti, l’istinto del gol e alcune giocate, come quella messa in mostra nei minuti di recupero di martedì pomeriggio. Quello stop di petto e quella fulminea girata di sinistro con pallone messo all’incrocio dei pali, costituiscono una rete incredibile, pazzesca, fantastica, per di più decisiva, visto che ha consegnato i tre punti ai dorici: gli aggettivi per descriverla si sprecano.

D’altra parte è difficile vedere gol del genere, anche in categorie superiori, quelle dove merita di stare un giocatore come Melchiorri, che la scorsa settimana, grazie anche al lavoro dei suoi due procuratori, Matteo Rossetti e Simone Settembri, è approdato ad Ancona. Melchiorri è arrivato per giocare, visto che a Perugia aveva poco spazio, per riavvicinarsi a casa, ma non certo per abbassare le proprie ambizioni, perché anche se ha trentasei anni in campo gioca ancora come un ragazzino, con un bagaglio di tecnica e d’esperienza da giocatore maturo. Due partite con la maglia del cavaliere armato e due centri, per complessivi 4 punti in classifica: Melchiorri s’è presentato così, nei suoi primi cinque giorni anconetani, e la rete pazzesca firmata a Montevarchi, con successiva esultanza di tutta la squadra sotto ai cento tifosi dorici presenti sugli spalti del Brilli Peri, potrebbe rappresentare il preludio a una storia da raccontare a figli e nipoti: la risalita dell’Ancona in serie B.

Il cigno di Treia è arrivato come ultimo colpo del mercato di gennaio, dopo gli approdi in biancorosso di Camigliano e di Basso, tre acquisti importanti che hanno fornito a Colavitto i cambi e le alternative di gioco necessari, visti anche i numerosi infortuni che hanno contraddistinto il cammino dei dorici finora. Camigliano è un innesto indispensabile in difesa, perché è mancino e perché è un giocatore esperto, Basso nelle due partite in cui è entrato in campo ha subito messo in chiaro le ragioni per cui Micciola l’ha chiamato dalla Liguria ad Ancona. Ma l’investimento fatto su Federico Melchiorri e il suo conseguente arrivo in biancorosso rappresentano qualcosa di più: un segno che questa squadra vuole crescere ancora e vuole farlo in fretta, grazie anche ai gol del nuovo centravanti.

Giuseppe Poli