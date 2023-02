Ancona mette al tappeto Macerata Il coach: "Ora non ci poniamo limiti"

1

ANCONA

3

PAOLONI : Storani, Sigona 1, Tobaldi 23, Biagetti 7, Paoletti 11, Gigli 5, Uguccioni 3, Leoni, Persichini 10, Stella 1, Meschini, Angelini 2, Corradini. All. Giganti.

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS ANCONA: Rosa 11, Sabbatini, Larizza 3, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 20, Schiavoni, Durazzi 8, Tomassetti 13, Magini, Bugari, Santini 22. All. Della Lunga.

Arbitri: Scudiero e Laggiri.

Parziali: 25-27, 25-21, 21-25, 20-25.

Ancona non si ferma più. Dopo l’exploit casalingo contro la capolista Molfetta i dorici si aggiudicano anche il derby di Macerata lasciando solo un set ai padroni di casa. Una vittoria che serve ai biancorossi per agganciare in classifica proprio i maceratesi a quota 28 che equivale al quinto posto in classifica. Una posizione che apre degli spiragli per i playoff. La squadra dorica è più determinata nel primo set vinto ai vantaggi e il carattere Ancona lo tira fuori anche nel terzo set, dopo il ko nel secondo, continuando a comandare anche nel quarto e decisivo parziale. "È stata una bella partita, forse addirittura migliore di quella con Molfetta – le parole di coach Dore Della Lunga –. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, meritatissimi. Sono stati molto bravi, anche considerando che si giocava in trasferta. Le difficoltà incontrate nel secondo set non hanno condizionato mentalmente la squadra, che ha reagito immediatamente scaricando in campo tutta la voglia di vincere. Ora non ci poniamo limiti".