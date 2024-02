Ancona mette ko Osimo. La Begin strappa il derby

1

ANCONA

3

Parziali: 25-23, 21-25, 30-32, 18-25

LA NEF RESALMONE : Rosa 8, Melonari, Cremascoli 2, Terranova 14, Colaluca, Cursano, Bizzarri 9, Sparaci, Marconi, Stella 22, Carotti, Paci, Boesso 16. All. Pascucci.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Giorgini, Larizza 2, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 5, Fantauzzo 25, Tomassetti, Ferraro 7, Ferrini 23, Sansonetti 2, Ujkaj, Santini 17. All. Della Lunga.

Arbitri: Ancona e Resta

Colpaccio di Ancona che espugna in quattro set Osimo aggiudicandosi il derby.

Applausi per la Begin per una vittoria in rimonta.

E’ Osimo infatti a partire meglio aggiudicandosi la frazione iniziale, in volata, complici due imprecisioni ospiti.

Ancona poi tira fuori il carattere e le qualità, con Fantauzzo che sale in cattedra pareggiando i conti nei parziali.

Terzo set avvincente con i dorici che piazzano la stoccata vincente ai vantaggi dopo essere stata per quasi tutto il parziale in svantaggio (raggiungendo la parità solo a quota 24).

Quarto set sul filo dell’equilibrio fino al break della The Begin che allunga di cinque lunghezze mantenendo il vantaggio fino alla vittoria.

Sugli scudi Fantauzzo su tutti, ma bene anche Santini, Larizza e Giorgini. Tre punti d’oro, che valgono per Ancona ancora la vetta della classifica, aggiudicandosi uno scontro diretto importantissimo.

Una prova di maturità del gruppo dorico alla fine di una gara di altissimo livello tecnico e dove le emozioni non sono mancate. Osimo parte bene, ma poi deve alzare bandiera bianca, con qualche rammarico che non manca in casa "senzatesta" per il terzo set perso ai vantaggi.

Michele Carletti