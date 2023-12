Ancona, missione a Hong Kong della Nocelli. Summit col patron Tiong per le mosse future

Una foto criptica postata sui social, ma quanto basta per mandare un messaggio chiaro e inequivocabile a tutta la tifoseria: è quella che ritrae il patron dell’Ancona, Tony Tiong, assieme all’amministratore delegato Roberta Nocelli e al consigliere d’amministrazione Antonio Postacchini ad Hong Kong presso la Carbon Brews, l’azienda produttrice di birra presieduta proprio dall’imprenditore malese e divenuta uno dei main sponsor della società biancorossa. Nessuna didascalia, una semplice foto pubblicata come storia su Instagram (quindi visibile solo per ventiquattro ore), ma che vale molto più di mille parole. Il contenuto dell’incontro è rimasto ovviamente top secret, ma non è difficile immaginare che si sia parlato di Ancona e di programmazione futura: il viaggio dell’ad va infatti letto in quest’ottica, difficilmente vengono effettuati lunghi spostamenti internazionali per un semplice incontro formale.

Del resto, la stessa Nocelli e Tiong, con la sempre preziosa collaborazione del consigliere Postacchini, sono costantemente in contatto per costruire una società ancora più solida per i prossimi anni, senza trascurare il presente. Non è mistero che il patron si fidi ciecamente dell’ad: dal primo giorno che ha messo piede ad Ancona, nel febbraio 2022, il magnate ha interloquito quotidianamente con la Nocelli, da sempre considerata il motore della società, nonché una delle sue colonne portanti. Basta tornare con la mente al 31 marzo 2022, giorno in cui l’imprenditore ha illustrato alla città il suo progetto alla Mole: alla domanda della Nocelli, circa una sua permanenza in società anche con la nuova proprietà, Tiong rispose con un deciso "Assolutamente sì!". Una scintilla scoccata fin da subito, per un rapporto che col passare del tempo, si sta sempre più rinsaldando. Il meeting ad Hong Kong è servito, semmai ce ne fosse stato bisogno, a rafforzare ulteriormente il legame e la foto pubblicata è stato un chiaro messaggio di Tiong al popolo biancorosso: questa società sta lavorando per l’Ancona.

Immagine che è stata accolta con soddisfazione dai tifosi anconetani, che sui social hanno espresso il loro apprezzamento per l’impegno che sta profondendo l’ad. Nemmeno le otto ore di fuso orario impediranno ai due di vedersi la partita dei dorici a Vercelli contro il Sestri Levante: le lunghe distanze, infatti, non hanno mai rappresentato un ostacolo per Tiong, che ha sempre seguito l’Ancona anche dall’altra parte del mondo. Quando lo rivedremo nel capoluogo? Difficile rispondere, ma non è da escludere che il patron possa essere presente al match di domenica 18 dicembre allo stadio Del Conero contro il Pescara, l’ultima gara casalinga prima della sosta natalizia. Prima però, c’è da battere il Sestri Levante per regalare una gioia a chi si sta adoperando per portare sempre più in alto questa società: magari davanti a un bicchiere di birra, perché no?

Gianmarco Minossi