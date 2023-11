Ancona nella tana della capolista Ferrara

Sembra essere un rullo compressore Ferrara nel girone E della B maschile che nell’ultimo turno ha conquistato la sesta vittoria di fila, in quattro set a Forlì, non lasciando niente in questo scorcio iniziale di stagione. Domenica (ore 17:30) toccherà ad Ancona - che ha invece patito nell’ultima giornata la prima sconfitta contro Castelferretti - a provare a compiere il colpaccio nel palazzetto emiliano. I dorici cercheranno di dimezzare lo svantaggio di cinque punti che hanno con la capolista finora incontrastata del girone E. "Sarà una partita chiave. Dobbiamo riprendere in mano il bandolo del gioco affidandoci alla tecnica che la squadra ha dimostrato di avere" dice l’assistant coach della formazione dorica, Paolo Monti. Loreto invece sarà di scena a Serravalle, nel cuore della Repubblica di San Marino, dove cercherà i primi punti lontano da PalaSerenelli.