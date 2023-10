Ancona, Nocelli rompe il silenzio: "Per la stagione spesa di 5 milioni"

Roberta Nocelli è tornata: dopo il post della scorsa settimana, ieri pomeriggio è intervenuta nel consueto spazio radiofonico di Radio Tua, il "suo" spazio, per parlare di Ancona a 360 gradi, dunque non solo della sconfitta di Carrara, e per rispondere ai tanti quesiti e ai tanti perché degli ascoltatori e dei tifosi anconetani. "Sicuramente l’episodio dell’espulsione ha pregiudicato la partita – ha attaccato cosi l’ad biancorosso –. Questo ha costretto a cambiare le strategie, non è mancato il coraggio né l’impegno per cercare di portare a casa un punto che avrebbe portato sicurezza a questi ragazzi. In dieci contro undici sarebbe stata una vittoria riuscire a pareggiare. Purtroppo, invece, è arrivato il gol, una doccia gelata. Potrebbe essere mancata anche un po’ di fortuna, c’è grandissimo rammarico, siamo tutti molto dispiaciuti, io per prima". Quindi Roberta Nocelli è passata a parlare della fiducia a Marco Donadel. "Con mister Tiong ci vediamo e sentiamo dopo ogni partita, l’analisi la fa il direttore, insieme a Ripa. Un’analisi complessiva degli episodi. Se non abbiamo comunicato nulla, è perché non c’è nulla da comunicare. Anche perché non possiamo fare un comunicato tutte le settimane per ribadire la fiducia a Donadel". I numeri di questo campionato, per spiegare la direzione presa dall’Ancona, il suo percorso: "Non vogliamo in alcuna maniera mettere a rischio la salvezza di questo campionato, il presidente non è un folle, è uno che investe 3,5 milioni di euro di soldi suoi, ci accingiamo ad andare dal notaio a gennaio per il centro sportivo, spesa complessiva iniziale intorno ai 2 milioni di euro. Questo per far capire che Tony Tiong investe 5,5 milioni di euro di soldi suoi, non di sponsor. Ha le sue idee, che porta costantemente a confronto con le nostre, e non è nelle idee di nessuno poter retrocedere. Leggo ogni giorno confronti con stagioni passate e ogni giorno mi sento dire che ho detto che andiamo in serie B in tre anni. Il presidente Tiong vuole arrivare a portare questa squadra in serie B in tre anni, ma non lo dico io, lo dice chi investe e decide quanto investire. Vi assicuro che stiamo spendendo 5,1 milioni di euro (per questa stagione, ndr), di cui 3,5 milioni sono di Tiong".

Sulla squadra profondamente rinnovata Roberta Nocelli ha concluso: "Normale che un mister nuovo abbia delle idee diverse da quelle del suo predecessore. Più prestiti dello scorso anno? Molte operazioni sono state fatte negli ultimi giorni di mercato. Ma rispetto alla stagione passata, soprattutto, è cambiata la prospettiva dell’investimento. Nessuno vuole andare a peggiorare la situazione: se ci saranno da fare correttivi, sono valutazioni tecniche e non spettano a me, li faremo. I risultati spero che arrivino presto".

Giuseppe Poli