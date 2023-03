Ancona non sbaglia Vittoria al PalaBrasili contro Civitanova

3

LUBE CIVITANOVA

0

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS : Rosa 6, Sabbatini, Larizza, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 9, Schiavoni, Durazzi 5, Tomassetti 17, Magini, Bugari, Santini 23. All. Della Lunga.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Melonari, Spina, Iurisci 8, Giacomini 9, Tonti 1, Menchi, Penna 9, Paragallo Bonanni 10, Ambrose 6, Alessi 2, Giani. All. Rosichini.

Arbitri: Sacrini e Tosti.

Parziali: 25-19, 25-20, 25-18.

Non sbaglia Ancona che vince nell’infrasettimanale (posticipo 17^ giornata) anche contro i giovani talenti della Lube Civitanova. Finisce 3-0 al PalaBrasili, con Ancona che fa valere la propria esperienza nei primi due set, combattuti, mentre più agevole è il cammino dei locali nel terzo e ultimo parziale per la terza vittoria di fila. E ora testa al derby con Castelferretti. Il programma della 18^ giornata. B maschile (girone E). Oggi: Castelferretti-Ancona (ore 18), Potentino-Loreto (ore 18:30). Domani (ore 18): Lube Civitanova-Osimo. Classifica: Molfetta 47; Turi 43; Osimo 38; Potentino 35; Macerata e Ancona 31; Castelferretti 27; Montorio 26; Modugno 21; Loreto e San Giovanni in Marignano 16; Civitanova 12; Volley 79 Civitanova 10; Castellana Grotte 7. B1 femminile (girone D). Oggi: Clementina-Imola (ore 18). Domani: Cesena-Jesi (ore 17:30). Classifica: Bologna 43; Altino 37; Imola e Ravenna 28; Forlì 27; Corridonia 24; Jesi e Trevi 22; Cesena 21; Clementina e Campagnola Emilia 19; Volley Modena e Tieffe Modena 8.