Ancona, nuovo "acquisto": Spagnoli in gruppo

L’Ancona guarda al calciomercato, ma anche in casa propria. Come ha dimostrato questa prima parte di 2023, la squadra sta viaggiando fortissimo anche senza il suo bomber, Alberto Spagnoli, fuori da sette turni per la distorsione al ginocchio rimediata con la Carrarese lo scorso 29 novembre. Due mesi per riprendere non solo la completa funzionalità dell’articolazione ma anche per ricominciare gradualmente ad allenarsi e a caricare il ginocchio interessato, poi i primi tocchi al pallone e, infine, il rientro in gruppo, proprio ieri, la migliore notizia per i biancorossi dopo il successo di Gubbio: Alberto Spagnoli potrebbe essere il primo e determinante "acquisto" della società dorica nel 2023.

Domenica scorsa mancavano anche Gatto e Prezioso, squalificati, che rientreranno sabato nel derby contro la Vis Pesaro: in Umbria l’Ancona ha vinto ugualmente, mettendo anche in mostra i nuovi innesti, Camigliano dal primo minuto e Basso a partita in corso. Ora mancano solo il rientro di Spagnoli e l’atteso innesto in attacco per completare una rosa pronta a contendersi le primissime posizioni in classifica.

Gianmarco Basso è stata una delle migliori sorprese della partita a Gubbio. Gettato nella mischia due giorni dopo il suo arrivo, in un match difficile, pronto a portare acqua al mulino dorico. "A Gubbio c’era un’atmosfera fantastica – racconta il nuovo biancorosso –, i tifosi erano davvero calorosi e questo mi ha aiutato a entrare con la carica giusta, l’intensità e la voglia di aiutare la squadra a mantenere il risultato. L’importante, in quelle situazioni, è essere pronto a livello mentale, consapevole di poter gestire anche situazioni complicate, era un momento in cui dovevamo soffrire, ma nelle mie caratteristiche c’è anche questo, lottare per i compagni, fare una chiusura in più. Paradossalmente mi sono ritrovato in una situazione a me favorevole".

Basso si descrive così: "Sono un giocatore abbastanza completo dal punto di vista fisico, ho molta corsa, riesco a coprire bene il campo, in tutti i ruoli di centrocampo, so adattarmi a ogni richiesta, e a livello tecnico penso di essere un giocatore che sa dire la sua, mi piace attaccare, essere propositivo. Nasco da play, da mezzala ho più contatto con l’avversario, ma posso giocare ovunque".

Questa l’idea che s’è fatto della squadra in pochi giorni: "Ho ricevuto un’accoglienza fantastica, arrivare in un nuovo contesto, con la stagione già avviata, non è facile, ma ho trovato tanta disponibilità da parte di tutti, nonché entusiasmo nell’accogliermi, e questo mi ha dato tranquillità. Ho trovato compagni ambiziosi e che vogliono ottenere il massimo in ogni partita. Un gruppo di grandi valori e di spessore".

Ecco dove può arrivare l’Ancona secondo Basso: "Dobbiamo avere l’ambizione massima, posizionare l’asticella il più in alto possibile. L’idea deve essere quella di vincere tutte le partite. Per i valori tecnici e caratteriali è una squadra che deve salire sul podio del girone, e vorrei sul gradino più alto".

Giuseppe Poli