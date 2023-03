Ancona, "nuovo" modulo contro la Torres

Test anti Torres sotto il sole di Passo Varano: l’Ancona fatica e suda, provando e riprovando le tattiche di gioco da opporre ai sardi, domenica pomeriggio a Sassari. A bordo campo si allena a parte – e questa è decisamente una buona notizia – anche Federico Melchiorri, con un tutore al gomito destro che gli tiene il braccio semiflesso in attesa che l’arto recuperi completamente. Il giocatore sta apparentemente bene, ma l’infortunio è recente, bisognerà dunque attendere l’ok dello staff medico per vederlo tra i convocati per Sassari: al momento è difficile dire se potrà essere presente, difficile anche capire se lo si possa vedere in campo.

L’Ancona guarda avanti, anche senza gli squalificati Gatto e Simonetti, ma registrando il rientro importante di Mario Prezioso dalla squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi per tre settimane.

Un recupero fondamentale, per lo scacchiere di Colavitto, in un momento in cui a centrocampo mancano due pedine. E’ per questo che il tecnico potrebbe rispolverare quel 3-4-3 già utilizzato contro il Cesena all’andata, ma anche a Siena e poi a Gubbio. Un modulo con la difesa a tre, scelto sempre in situazioni d’emergenza, che in altrettante circostanze ha permesso ai dorici di conquistare un risultato positivo. Ma sul mercato a gennaio è arrivato un difensore come Camigliano, centrale mancino che completa l’ideale trio di centrali a disposizione di Colavitto. Un’opportunità in più, non certo un obbligo, e la doppia assenza a centrocampo di domenica prossima potrebbe indurre Colavitto a rispolverarlo, schierando dunque un’Ancona con Mondonico, De Santis e Camigliano davanti a Perucchini, a centrocampo Mezzoni, Paolucci, Prezioso e Martina, e in attacco Petrella, Spagnoli e Di Massimo. E’ solo un’ipotesi naturalmente. L’altra – oltre alle variabili in difesa, centrocampo e attacco – è quella che Colavitto mantenga fede al sul 4-3-3 lasciando uno tra De Santis e Camigliano in panchina, e aggiungendo Basso a centrocampo.

In attacco, infine, restano i dubbi che riguardano l’utilizzo di Moretti, che potrebbe essere preferito a Petrella oppure a Spagnoli, e, come detto, l’incertezza che riguarda Melchiorri. L’impressione, al momento, è che Lombardi e Mattioli partano in panchina, come pure Barnabà e Brogni, ma le alternative ci sono per essere sfruttate e in questo difficile momento l’Ancona ha bisogno di tutti per uscire dal tunnel il prima possibile. Dall’altra parte l’Ancona troverà una Torres ferita nell’orgoglio, un punto nelle ultime cinque partite, 13 nelle ultime 13 dalla ripresa di gennaio all’ultimo confronto di Reggio Emilia.

Un momento difficile, culminato nel cambio di allenatore di domenica scorsa, via Sottili e ritorno ad Alfonso Greco, richiamato dopo l’esonero dello scorso dicembre per centrare la salvezza il prima possibile. Nuovo allenatore e grandi aspettative attendono dunque al varco l’Ancona: i biancorossi avranno dalla loro una settantina di irriducibili tifosi pronti a sostenerla e a farsi sentire anche domenica al Vanni Sanna.

Giuseppe Poli