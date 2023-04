Ancona, oggi serve una vittoria scacciacrisi

Se c’è una partita che l’Ancona non può permettersi di sbagliare, è proprio quella che affronta oggi pomeriggio al Moccagatta di Alessandria alle 18. Inutile girarci intorno: la squadra ha deluso anche contro la Carrarese e adesso, a tre giornate dal termine della stagione regolare, ha urgente bisogno di una vittoria scacciacrisi per rilanciarsi in classifica ma, soprattutto, per tentare di mettersi definitivamente alle spalle quella via crucis composta dalle ultime nove partite in cui ha raccolto appena sette punti.

L’Ancona deve ritrovare fiducia in se stessa e nei suoi mezzi, tornare a giocare da protagonista, tornare soprattutto a vincere. Il tempo stringe, non sono più ammissibili prove incolori o incredibili sprechi sotto misura capaci di vanificare gli sforzi di tutto un gruppo. Servono i gol degli attaccanti, servono i tre punti, non si può più fallire, pena il rischio di gettare al vento una stagione a pochi passi dal traguardo. Colavitto conta gli assenti: Mondonico, Gatto e Petrella si sono allenati sempre a parte, in settimana, al massimo qualcuno di loro potrà andare in panchina.

In compenso potrebbe rivedersi in campo Melchiorri che contende a Moretti una maglia da titolare. Per il resto dovrebbe essere la stessa difesa a quattro di sabato scorso, con un centrocampo formato da Simonetti, Prezioso e Paolucci e un attacco con Spagnoli e Di Massimo, a fianco, appunto, a Moretti o Melchiorri. Difficile saperne di più, Colavitto negli ultimi giorni s’è allenato costantemente a porte chiuse, per mantenere i suoi concentrati al massimo sull’obiettivo. Dall’altra parte c’è una formazione in difficoltà e al penultimo posto della graduatoria del girone con 32 punti insieme all’Imolese, romagnola che ai biancorossi risveglia brutti ricordi. I grigi di Lauro hanno vinto l’ultima partita in casa il 5 marzo contro la Recanatese: da allora cinque partite e tre punti, meno dell’Ancona, insomma.

L’Alessandria ha pareggiato 1-1 le ultime due sfide in casa al Moccagatta, contro Fiorenzuola e Fermana, in precedenza perso con la Lucchese, e pareggiato 2-2 contro la Vis Pesaro e 1-1 contro il San Donato. L’ultimo successo interno è quello del 15 gennaio scorso contro il Gubbio. Da allora il buio, a parte le vittorie esterne di Carrara – proprio contro la squadra ammirata sabato scorso al Del Conero, pazzo girone – e Recanati.

Una squadra affamata di punti e alla terz’ultima spiaggia, insomma, dalla quale l’Ancona dovrà guardarsi bene per centrare quella vittoria che può rilanciarla in classifica. Per sfruttare l’eventuale vittoria migliorando la propria posizione in classifica, però, l’Ancona dovrà confidare nel risultato della Torres contro la Carrarese, in quello del Siena contro il Gubbio, e sperare nel contempo che l’Aquila Montevarchi freni il Pontedera che si trova ad appena due lunghezze dai dorici.

Giuseppe Poli