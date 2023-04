"Ancona, ora bisogna pensare ai playoff"

di Giuseppe Poli

Massimo Gadda, storico capitano dell’Ancona, oggi sulla panchina del Ravenna, analizza con la sua consueta calma la partita di Recanati persa malamente dall’Ancona e gli episodi che l’hanno decisa o caratterizzata. Mister, come ha visto l’Ancona, battuta a Recanati?

"Ho seguito la partita in televisione. L’Ancona ha subito un’espulsione assurda, sicuramente una decisione esagerata. Certo, perdere 4-0 non fa mai piacere, ma bisogna avere la forza di riassorbire in fretta batoste così, fare brutte figure non piace a nessuno, ma ora la squadra deve concentrarsi pensando ai playoff".

Uno scivolone conclusivo che proprio non ci voleva.

"Ma in generale l’annata dell’Ancona è positiva, per gli obiettivi che s’era posta la società, che è una società che continua a crescere. Il finale di stagione non è esaltante, vero, ma i momenti del campionato non sono tutte uguali. Bisogna guardare a 360 gradi e adesso ci sono i playoff che possono essere lunghissimi. E intanto l’Ancona è il secondo anno di fila che vi partecipa".

Che idea s’è fatto della squadra di questa stagione?

"Una squadra cambiata completamente la scorsa estate. Ripartire da zero non è mai facile. Le è mancata la continuità di risultati. Ma comunque arriva tra le prime sette, avendo fatto anche risultati importanti come i successi con Cesena e Reggiana. In un certo momento le ambizioni potevano essere migliori, certo, ma bisogna saperlo accettare. La società sta lavorando bene guardando avanti".

Dunque l’Ancona può raddrizzare questo finale amaro di stagione ai playoff?

"Non sarebbe la prima volta che vince una squadra che non è la favorita. E’ chiaro che andando avanti si affrontano anche avversarie degli altri gironi, i playoff sono una fase difficilissima, ma l’Ancona può affrontarli con entusiasmo, una partita alla volta, è un bel traguardo. Nessuno ha mai detto che questa squadra doveva vincere il campionato. E voglio sottolineare il buon lavoro fatto da tutti, in primis da Colavitto".

L’addio a Colavitto: giusto o sbagliato?

"E’ un argomento delicato: non c’è niente né di giusto né di sbagliato. C’è una società che prende le sue decisioni e sicuramente non lo avrà fatto a cuor leggero, poi da fuori non si può giudicare perché non si sa bene cosa succede. Ripeto, bisogna ringraziare Colavitto perché ha fatto un grande lavoro".

Che ne pensa dell’arrivo di Marco Donadel?

"La società ha puntato su un allenatore giovane. Sceglierlo a due giornate dalla fine non è stato facile, sicuramente Donadel è uno che il calcio lo conosce bene, così come la società conosce bene la persona".

Nel finale di Recanati Donadel ha difeso la prova della sua squadra davanti ai tifosi: ha fatto bene, secondo lei?

"L’episodio in sé non lo giudico perché non so cosa sia successo. Ma la coerenza di un allenatore sta nel difendere la propria squadra, sempre. L’allenatore va e spiega, è giusto che ci metta la faccia, che difenda i propri giocatori, con un confronto, anche con i tifosi, anche davanti. E’ capitato anche a me a Ravenna. E poi ognuno lo fa come ritiene opportuno".