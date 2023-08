Ancona, ora si punta a completare la rosa Cioffi e l’esterno destro sono le priorità

Sono due le priorità di mercato dell’Ancona in questo momento: ricevere il nulla osta dal Napoli per Antonio Cioffi e, dunque, tesserarlo per poterlo unire al gruppo biancorosso al lavoro a Cingoli, e poi trovare un terzino destro o esterno destro di centrocampo per completare la rosa a disposizione di Donadel.

Tutte le altre opzioni di mercato, dalle varie e possibili uscite, ad altri nomi accostati più o meno di recente all’Ancona, saranno successive e sempre con le eventuali entrate condizionate dalle partenze.

Ci sono squadre interessate a Moretti, come pure a Mattioli, ma per il reparto avanzato Petrella e Moretti verrebbero considerati alternative ideali a Spagnoli e al nuovo arrivato Energe, che già contro la Primavera sabato scorso ha mostrato le sue qualità. E poi c’è anche Antonio Cioffi. Lombardi e Mattioli potrebbero partire, insomma, ma non per forza. A maggior ragione in uscita solo di fronte a offerte concrete sarebbero sia Martina sia Simonetti.

Su di loro si sarebbero posati gli occhi di varie squadre di serie B, ma per l’Ancona in questo momento sono giocatori fondamentali, dunque la loro uscita sarà valutata soltanto a fronte di eventuali offerte considerate congrue. Non come quella dell’Ascoli che s’era fatto avanti per Simonetti, insomma, ma con una cifra giudicata inadeguata dalla dirigenza biancorossa. C’è poi un’altra considerazione da fare in merito alla squadra che sta nascendo nel ritiro di Cingoli: nel 3-4-2-1 che sembra essere, al momento, il modulo di partenza preferito da Marco Donadel – con tutte le possibili variazioni del caso – Pier Luigi Simonetti può giocare sia in mezzo al centrocampo sia da esterno destro, oltre che da trequartista, pronto a sfruttare le sue doti di inserimento in area di rigore. Ecco dunque che nel ruolo di esterno destro di centrocampo potrebbe arrivare un altro giovane di belle speranze – il rientro di Mezzoni sarebbe il top ma non sembra una strada agevole da percorrere – pronto ad alternarsi ad altri, compreso lo stesso Barnabà che gioca anche come braccetto destro della difesa a tre.

Il tutto nel segno della duttilità invocata dal tecnico Donadel. I profili di Federico Valietti del Vicenza, e di Marco Somma della Sampdoria sembrano essere quelli più adatti all’Ancona, ma il diesse Micciola potrebbe estrarre dal cilindro un colpo a sorpresa da un momento all’altro, come ha già fatto nelle scorse settimane, per esempio, con l’arrivo in biancorosso prima di Filippo Marenco e di Stefano Cella e poi di Steven Nador.

Giuseppe Poli