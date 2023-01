Ancona, per l’attacco Cannavò è in pole

Melchiorri o Cannavò: o magari entrambi. Ormai la corsa al nuovo attaccante dell’Ancona si è ristretta a questi due nomi. In campo il secondo, nella vittoria della Vis Pesaro sull’Olbia, in panchina invece il primo nell’incontro pareggiato dal Perugia contro il Palermo.

Allo stato attuale delle cose, Cannavò pare essere il favorito, sia per questioni anagrafiche, che soprattutto d’ingaggio. Due fattori che non giocano invece a favore di Melchiorri, prossimo ai 36 anni e con un ingaggio giudicato fuori portata dai dirigenti dorici.

Ecco perché il giocatore della Vis appare al momento favorito, ma le cose potrebbero anche cambiare nel momento in cui il Cigno di Treia dovesse decidere di ridursi l’ingaggio. A quel punto potrebbero davvero arrivare entrambi, consegnando a Colavitto rinforzi di notevole spessore. Con Cannavò l’accordo è praticamente totale, resta solo da limare qualche dettaglio con la dirigenza della Vis Pesaro, mentre per Melchiorri il discorso è diverso: lui scenderebbe volentieri di categoria in una piazza come Ancona, ma come detto, resta da limare qualcosa riguardo al suo ingaggio.

Insomma, qualcosa dovrebbe davvero sbloccarsi a breve. Una cosa è certa: in società vogliono giocatori che lottano.

Lo ha ribadito proprio ieri la dg Roberta Nocelli, all’indomani della vittoria di Fiorenzuola: "Una cosa è certa chi viene ad Ancona sa che qui abbiamo bisogno di uomini che lottano, che sappiano sporcarsi le mani (i piedi), umili e con la voglia di migliorarsi per far crescere se stessi e mettersi a disposizione della squadra. Ora ci prepariamo per Gubbio, sarà una partita entusiasmante, credo che i tifosi ci seguiranno in massa, ci sarà una bella cornice. All’andata siamo stati puniti proprio al termine della partita, ma il calcio è bello per questo: ti da sempre un’altra possibilità. Il direttore sportivo Francesco Micciola sta lavorando sul mercato lo sappiamo tutti, da ormai 5 anni ha la mia fiducia ed anche in questa sessione saprà ponderare le scelte giuste sia in ottica odierna che per il futuro. Quello che auspico per l’Ancona, per Ancona e per i tifosi dell’Ancona è che persista sempre questo clima di collaborazione, di confronto, di serietà da tutte le parti. La crescita di un club non passa solo dai risultati del momento, ma dalla visione di insieme che si ha sul futuro. Ci apprestiamo come società a fare un passo importante che vale la sostenibilità del nostro progetto, ovvero l’acquisto del terreno per realizzare il Centro sportivo, ma guardiamo con interesse anche allo stadio Del Conero che è la nostra casa. Passo dopo passo dobbiamo renderlo più accogliente, più caldo, più armonioso con la nostra realtà. L’impegno e le idee di certo non mancano, stiamo intavolando diverse cose in questo senso, Ancona può e deve ambire a rappresentare un calcio sano ed emozionante capace di attrarre investitori e partner che siano orgogliosi di investire con noi e su di noi".

