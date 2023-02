"Ancona, poche squadre giocano come noi"

di Giuseppe Poli

Verso la sfida con l’Entella consapevole del fatto che l’Ancona non ha giocato certo la migliore partita, contro l’Olbia, ma consapevole anche del fatto che bisogna guardare avanti.

E’ il riassunto del pensiero espresso lunedì scorso dal direttore Francesco Micciola intervenuto al programma QuiPro di Vera Tv condotto da Mauro Anconetani. Il diesse ha cominciato dall’analisi della prestazione dell’Ancona contro l’Olbia, sicuramente deludente: "Non è stata una bella partita, la nostra – ha detto Micciola – e può darsi che la squadra abbia subito un calo fisiologico, in altre partite abbiamo creato talmente tante occasioni da gol. Contro l’Olbia non è stato così, nel primo tempo abbiamo giocato male, nel secondo tempo meglio e alla fine il pareggio è meritato e potevamo anche vincere, visto l’occasione avuta da Paolucci. Segno che non era proprio giornata. Ci dispiace, vorremmo vincere tutte le partite ma a volte non ci si riesce. La scorsa settimana ho seguito quasi tutti gli allenamenti ed ero fiducioso, per l’intensità che ho visto mettere in campo dai ragazzi, purtroppo stavolta è andata così. Speriamo che ci possa insegnare qualcosa in vista della gara contro l’Entella".

Poi ancora considerazioni sulla partita con l’Olbia: "Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto, noi abbiamo creato poco e siamo abituati a creare molto di più, gli spazi erano pochi, ma negli ultimi minuti con Martina e Mezzoni in campo li abbiamo messi in difficoltà. Ragatzu ha realizzato un grande gol, noi marchiamo a zona, gli avversari hanno fatto un blocco e c’è stata quella prodezza. Nell’ultimo periodo eravamo abituati diversamente, ultimamente stiamo subendo questi gol, ci lavoreremo su".

Un’Ancona che fatica a vincere quelle partite cosiddette "sporche", che finirebbero diversamente se non arrivasse la zampata vincente.

"Può darsi che non siamo ancora pronti per certe partite, che ci siano degli interpreti che ancora devono migliorare – prosegue Micciola –, magari abbiamo altri tipi di giocatori. Ma ci sono pochissime squadre che giocano come l’Ancona, e le vedo in serie A. Siamo una squadra che generalmente crea molte occasioni da gol. Purtroppo contro l’Olbia non è stato così. Ma quando l’Ancona gioca da Ancona allora è perfetta. E spero di portare ad Ancona ancora più giocatori che siano funzionali al gioco di Colavitto, non perché quelli attuali non lo siano, ma perché in futuro dovremo tutti crescere".

Su Melchiorri e Spagnoli, e in generale sul mercato di gennaio: "Siamo contenti di aver portato questi ragazzi ad Ancona. Melchiorri contro l’Olbia ha fatto un assist con una giocata delle sue, da giocatore vero. Ma anche l’inserimento di Simonetti va sottolineato. E’ un ragazzo che può crescere e dare ancora molto, un 2001 che ci chiedono tante squadre, un ragazzo molto serio. Spagnoli non è ancora al meglio, bisogna aspettarlo. Melchiorri può giocare in tutti i ruoli d’attacco, e poi non dimentichiamoci Di Massimo che è fuori. Abbiamo degli attaccanti che possono fare qualsiasi cosa".