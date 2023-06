Ancona, primo obiettivo è puntellare la difesa Il ds Micciola guarda in casa della Lucchese

La difesa resta il nodo cruciale del mercato dell’Ancona, soprattutto in questo momento. Sotto contratto per adesso ci sono Camigliano, De Santis, Bianconi che rientrerà dal prestito al Lecco, e Barnabà, fresco di rinnovo, ma a fine mese torneranno alle rispettive società Mezzoni, Mondonico, Brogni e Fantoni. Ecco dunque che il diesse Micciola lavora per colmare i vuoti, ma scegliendo giocatori che possano giocare da protagonisti nella prossima stagione. Una trattativa potrebbe essere quella con il Lecco che vorrebbe per sé Bianconi – il centrale bolognese in questo momento ha numerosi estimatori e l’Ancona sembra voler sfruttare l’occasione per cederlo –, ma alla società di Tiong e Canil piace anche l’altro difensore centrale dei blucelesti, Matteo Battistini, quel Battistini che proprio a Lecco ha firmato con il gol dell’1-1 l’uscita di scena dei dorici dai playoff.

E’ uno dei nomi in cima alla lista, insieme a quello di Andrea Tiritiello, protagonista con la Lucchese nell’ultima stagione, anche lui come Battistini dotato di gran fisico ed esperienza.

Restano comunque valide anche le piste che porterebbero a Davide Riccardi, dal Siena. Meno percorribile, almeno al momento, quella verso Alessandro Dalmazzi dalla Fidelis Andria, al pari di quella verso Salvatore Boccia dalla Turris.

Il mercato si muove anche in attacco, per ora in uscita, perché l’Ancona qui ha senz’altro bisogno prima di piazzare qualche giocatore considerato in esubero oppure richiesto da altre squadre e poi potrà pensare ad acquistare: ha mercato Moretti, richiesto da varie parti, non solo dalla Samb in serie D ma anche dalla Vis Pesaro. Quanto ai possibili ingressi, Marco Rosafio ex Reggiana e Diego Gambale dall’Avellino ma di proprietà del Montevarchi, al pari di Jonathan Italeng, dell’Atalanta, restano strade che l’Ancona terrebbe in considerazione, ma prima il diesse Francesco Micciola ha bisogno di sfoltire la rosa.

Anche se in fase di calciomercato – che aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio – le cose possono cambiare dalla sera alla mattina. Oggi, intanto, dovrebbe essere resa nota la lista delle società che entro la mezzanotte di ieri hanno perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato: da qui in poi partirà il percorso di riammissioni (il Mantova sarebbe in pole position) e ripescaggi che servirà a completare le sessanta squadre che parteciperanno al prossimo campionato e, di conseguenza, a stilare i tre gironi.

Giuseppe Poli