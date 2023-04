Ancona, probabile slittamento dei playoff

di Giuseppe Poli

Manca l’ufficialità, ma l’inizio di playoff e playout potrebbe slittare a giovedì 11 maggio. E’ questa la data su cui la Lega Pro starebbe ragionando, ma si tratta di voci. Lo slittamento di playoff e playout e la nuova data di inizio potrebbe essere resa nota giovedì prossimo: tra due giorni, infatti, il consiglio di Lega Pro si riunirà nuovamente anche in merito alle diverse squadre che rischiano delle penalizzazioni per mancati pagamenti di tasse e tributi. La Lega Pro ha emesso una nota in cui rende noto che nel corso del consiglio di ieri "si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di serie C. Il consiglio direttivo di Lega Pro, in ragione di quanto sopra, ha deciso di rinviare la riunione tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff – programmata per la data di ieri – e ha stabilito che nel corso della prossima riunione di consiglio, in programma il 27 aprile, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni". Impossibile, quindi, che procura federale e consiglio di Lega procedano con la modifica della classifica a soli tre giorni dalla data in cui le squadre dovranno scendere in campo per il seguito della stagione. Le decisioni arriveranno giovedì ma si dovrebbe giocare, appunto, a partire dal prossimo giovedì 11 maggio. Questo per permettere alle società che saranno promosse in seguito alle penalizzazioni assegnate ad altre società di organizzarsi in tempo per la prima sfida, ma anche per permettere alle società che saranno eventualmente colpite dalle penalizzazioni, di presentare ricorso, se lo vorranno fare, ricorso che sarà valutato nelle due settimane che intercorreranno tra le eventuali sentenze e la probabile data di inizio dei playoff. Lo slittamento, insomma, avrebbe lo scopo di riuscire a risolvere tutte le questioni pendenti in tempo per avere una classifica definitiva, almeno con una sentenza di primo grado, prima di tornare a scendere in campo. Nel girone B, al momento, i dubbi riguarderebbero il Siena e l’Imolese. Entrambe rischierebbero una penalizzazione che, essendo la seconda dopo quella già inflitta, potrebbe essere di -4 punti e non di -2 come la precedente, proprio per effetto della recidiva. Una penalizzazione di questo genere farebbe scivolare il Siena fuori dalla griglia playoff a vantaggio della Recanatese. In questa ipotesi, quindi: ad affrontarsi nel primo turno di playoff di girone sarebbero Gubbio-Recanatese, Pontedera-Rimini e Ancona-Lucchese. La penalizzazione dell’Imolese, invece, assegnerebbe la salvezza diretta alla Vis Pesaro che si troverebbe non più a +5 sull’avversaria ma a +9, vantaggio che non farebbe disputare lo spareggio. Intanto la stagione regolare ha emesso le prime sentenze: promosse in serie B Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, retrocesse in D Piacenza, Aquila Montevarchi e Fidelis Andria, ma nel girone C retrocede anche la Viterbese perché ha 9 punti di distacco dal Monterosi Tuscia contro cui avrebbe dovuto disputare i playout.