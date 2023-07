Ancona, ritiro a Cingoli: si inizia il 24 luglio Siligardi nel mirino per rafforzare l’attacco

Cominciano le danze: ieri, primo luglio 2023, si è ufficialmente aperta la sessione estiva di calciomercato. Da qui al 31 agosto sarà un saliscendi quotidiano di trepidante attesa per i tifosi biancorossi, tra trattative, acquisti e cessioni. Anche se il via ufficiale è arrivato ieri, come del resto per ogni finestra di mercato, le manovre in casa Ancona sono già cominciate da tempo: al momento non si è registrato alcun arrivo e nessuna cessione (i giocatori andati via per fine contratto o termine dei rispettivi prestiti non possono far testo, ndr). Da quando è terminata la stagione a maggio, dopo l’eliminazione dai playoff contro i futuri vincitori del Lecco (che ieri si è visto respingere dalla Covisoc la domanda di ammissione alla Serie B), il ds Micciola sta lavorando alacremente per poter regalare a mister Donadel una squadra in grado di poter stazionare stabilmente tra i primi quattro posti nella prossima stagione.

Sarà un mercato all’insegna della sostenibilità: chiaramente si cercherà di tesserare giocatori che la categoria la conoscono molto bene, allestendo un gruppo che possa annoverare elementi di esperienza e giovani di prospetto. Tra i vari profili che piacciono, ci sono anche quelli degli svincolati del Pordenone: tra questi, Kevin Biondi, centrocampista classe 1999 seguito anche dal Catania e l’attaccante del ‘95 Kevin Piscopo, che però la Lucchese sta seguendo con interesse da un po’ di tempo. Un pensiero era stato fatto anche sul regista Marco Pinato, che però sembra vicino ad accasarsi alla Feralpisalò, fresca di promozione in Serie B. Proprio dalla Feralpi si è presentata un’occasione che potrebbe far gola all’Ancona: parliamo dell’esperto attaccante Luca Siligardi, tra gli artefici dell’inaspettato salto in cadetteria dei gardesani. Classe 1988, vanta nel suo curriculum una lunga esperienza in Serie A, con le maglie di Bologna, Parma, Livorno, Verona e Crotone: pur se già in là con gli anni, sarebbe un rinforzo di tutto rispetto per la categoria.

Intanto è stata ufficializzata la sede del ritiro estivo: sarà sarà Cingoli, ad ospitare il ritiro estivo della squadra biancorossa, dal 24 luglio al 12 agosto prossimi. Il quartier generale sarà l’Hotel "Il Tetto delle Marche", ubicato a poche centinaia di metri dal centro sportivo, dove si svolgeranno le sedute giornaliere di allenamento. In via di definizione il programma delle amichevoli. "Dopo l’esperienza del Camp estivo dello scorso anno – ha detto l’Amministratore delegato Roberta Nocelli – abbiamo fatto una valutazione importante per la crescita globale delle nostre attività. Cingoli, secondo noi, rappresenterà anche in futuro la zona di riferimento per le attività estive del club. Dopo il Camp, infatti, arriverà la prima squadra per tre settimane insieme alla Primavera.

Gianmarco Minossi