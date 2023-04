Ancona schiaccia Montorio Quinto posto in tasca

MONTORIO

0

ANCONA

3

Parziali: 19-25, 19-25, 16-25

MONTORIO: Pasquantonio, D’Ugo, Ranalli, Careca 2, Ricci, Porcinari 8, Taraschi 1, Marcotullio, Caridi 5, Provvisiero, Alemanno, Tidona 9, Anselmi 6, Di Terlizzi 6, Germini 1. All. Colella

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS ANCONA: Rosa 2, Sabbatini, Larizza 2, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 7, Schiavoni, Durazzi 8, Tomassetti 11, Magini, Bugari, Santini 19. All. Della Lunga-Monti

Arbitri: Conti e Monti

Ancona espugna il campo del Montorio. Vince e convince la formazione dorica trascinata da un Santini autore di ben diciannove punti e un Durazzi grande protagonista a muro. Tre set molto simili, equilibrati in avvio prima dell’allungo, vincente, dell’Accademia dorica. Una prestazione da incorniciare per Larizza e compagni su un campo ostico con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento (per ora il quinto posto) visti i troppi punti ormai di distacco dalla zona playoff.