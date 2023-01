Ancona sempre in cerca di un vice Spagnoli

Per ora, tutto tace: la sessione invernale di calciomercato è entrata nel vivo da tre giorni, ma l’Ancona al momento resta a guardare. Micciola & co. lavorano sottotraccia, fiutando quelle che possono essere le occasioni migliori, con giocatori funzionali al sistema di gioco di Colavitto. Ieri vi avevamo raccontato dell’eventualità di un ritorno di Marcello Sereni, che al Rimini ha finora trovato pochissimo spazio: una suggestione che sembra destinata, almeno per il momento, a rimanere tale. Sull’ex dorico ci sono infatti diversi club di Serie C, ma non è detto che l’attaccante (desideroso di riscattarsi da un periodo decisamente buio), non possa decidere di rilanciarsi proprio in quella che squadra che l’anno scorso gli permise di mettersi in mostra. A proposito di suggestivi ritorni, si fa sempre più difficile, per non dire improbabile, un Iannoni-bis: il Perugia non sembra intenzionato a privarsene a gennaio e, anche in caso di cessione, il Pescara sembrerebbe disposto offrire più soldi alla Salernitana (proprietaria del cartellino). A risultare determinante potrebbe però essere la volontà del calciatore, che in cima alle sue preferenze metterebbe sicuramente la piazza dorica, con cui l’anno scorso si espresse ad alti livelli. Ma il mercato, si sa, non è fatto soltanto di amarcord: la priorità, a prescindere da tutto il resto, rimane quella di trovare un degno sostituto di Spagnoli, nell’attesa che quest’ultimo torni a pieno regime. Qualche sondaggio è stato fatto per Kevin Cannavò della Vis Pesaro, ma al momento nulla di concreto: l’ultimo profilo risponde invece al nome di Elia Galligani, centravanti del San Donato Tavarnelle. L’Ancona non sarebbe tuttavia l’unica società in corsa: la punta di Viareggio è infatti seguita anche dal Siena, ma i biancorossi sembrano in vantaggio.

Tra i tanti nomi fatti, il suo è forse quello più gettonato: rimane invece più defilato l’attaccante norvegese Julian Kristoffersen della Salernitana, con cui è stato semplicemente fatto un sondaggio esplorativo. Interesse è stato espresso anche nei confronti di Diego Gambale, centravanti classe ‘98 dell’Avellino in prestito dal Montevarchi, che ha finora totalizzato tre gol e due assist nel girone C: la concorrenza in questo caso è però folta, visto che su di lui ci sono anche Rimini, Cesena, Reggiana e Pescara, che si sta guardando intorno in caso di cessione di Lescano, ma la società irpina ha respinto al mittente tutte le richieste. Capitolo cessioni: negli ultimi giorni, da Crotone, sono rimbalzate con una certa insistenza delle voci che vorrebbero un ritorno di Mondonico in Calabria. La società rossoblù riprenderebbe volentieri il difensore (attualmente in prestito in biancorosso), ma l’Ancona non sembra intenzionata a privarsene. Insomma, tanto fumo ma niente arrosto per ora, ma Micciola ha già le idee chiare in testa: il ds biancorosso, nelle scorse stagioni, ha dimostrato di saper operare con una certa lungimiranza e i risultati ottenuti finora gli hanno sempre dato ragione. Non resta quindi che attendere fiduciosi.

Gianmarco Minossi