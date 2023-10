Ancona, sospiro di sollievo: Spagnoli c’è. Il bomber punto di riferimento per i compagni

Spagnoli c’è, ed è la migliore notizia che ci si potesse attendere nella settimana che conduce alla partita di Carrara. Mercoledì l’attaccante era stato tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare, ma nella seduta di allenamento di ieri il friulano ha regolarmente lavorato con il resto del gruppo, mostrandosi dunque pienamente recuperato in vista della sfida di domenica allo Stadio dei Marmi. L’attaccante che in un anno e qualche mese di Ancona ha visto quasi raddoppiare le sue quotazioni di mercato su Transfermarkt – da 225mila euro a 400mila – è un punto fermo dell’attacco dorico e della squadra, e non a caso in questo periodo di assenza di Gatto veste la fascia di capitano.

Dodici i centri in campionato lo scorso anno, compreso quello dal dischetto a Carrara nei playoff, a una media di quasi 0,4 gol a partita disputata, tre quest’anno (più due assist) a una media superiore allo 0,4. Numeri che dicono ancora poco, quelli di questa stagione, viste le sette partite giocate – per Spagnoli anche un pezzo di quella di Coppa – ma che sommate agli assist come quello per Peli contro il Pineto e alle prestazioni sempre convincenti, esclusa quella di Olbia in cui il bomber è sceso in campo reduce da alcuni giorni di febbre, evidenziano come Spagnoli sia diventato un elemento praticamente insostituibile di questa squadra, un centravanti che gioca per segnare ma anche e tanto per i compagni e che ha iniziato decisamente bene la stagione. Ecco perché il suo pieno recupero, nella settimana che porta alla trasferta di Carrara, rappresenta un’ottima notizia per squadra, società e per tutto l’ambiente che si prepara a vivere e soffrire questa partita insieme all’Ancona.

Perché contro un avversario rinforzato con alcuni innesti importanti, come Illanes e Di Gennaro in difesa, Simeri e Panico in attacco e in mezzo un centrocampo che vanta nomi come Schiavi e Della Latta, sicuramente ci sarà da soffrire. Insomma, all’Ancona serve tanto Spagnoli quanto una prova corale maiuscola, anche perché dall’altra parte lo schiaffo dello scorso maggio ai playoff brucia ancora. E poi massima attenzione, perché è un campionato ricco di sorprese: lo testimoniano i recuperi di mercoledì, in cui la Spal ha ripreso la partita interrotta contro la Lucchese pareggiando con il gol del diciassettenne Rao (2-2), e il Pineto s’è aggiudicato per 1-0 il derby con il Pescara "espugnando" il condiviso Adriatico grazie alla rete messa a segno da Gambale.

Giuseppe Poli