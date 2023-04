"Ancona, spero di provare queste emozioni"

Che Tony Tiong fosse una persona molto ambiziosa, nello sport come nella vita, è cosa ormai nota: lo sanno bene i tifosi dell’Ancona, che hanno avuto modo di conoscerlo nell’arco di quest’anno, lo testimoniano anche le parole pronunciate dallo stesso patron biancorosso nel post gara con la Carrarese, che ha ammesso senza troppi giri di parole che si sarebbe aspettato di occupare una posizione di classifica decisamente migliore. A corroborare quanto detto sopra, l’ultima storia postata su Instagram dallo stesso imprenditore malese che, sicuramente deluso dagli ultimi risultati conseguiti, ha voluto ribadire ancora una volta le proprie ambizioni di vertice. Barometro di queste ambizioni, è la squadra inglese del Wrexham Association Football Club, appena promosso in quarta divisione inglese: una foto che ritraeva la squadra britannica festante con la coppa tra le mani. Un successo che ha fatto conoscere lo stemma del club oltreoceano, permettendo alla società di raggiungere la massima popolarità su ogni piattaforma social. Visione e comunicazione.

Elementi che hanno permesso a Ryan Reynolds di conquistare la quarta divisione inglese dopo quindici anni: la foto era corredata dalla didascalia dello stesso Tiong, che recitava testualmente "Sogno di vivere queste emozioni. Forza Ancona". Poche parole, ma chiare e inequivocabili, che non lasciano spazio altre interpretazioni e che dimostrano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la voglia di primeggiare di Tiong, che vorrebbe fare il salto di qualità il prima possibile: un tentativo più che legittimo, da parte del magnate con passaporto australiano, di riaccendere tra i tifosi un entusiasmo che sembra essere pesantemente scemato dopo le ultime uscite, ma soprattutto dopo la batosta del Tubaldi, che ha vanificato quanto di buono fatto vedere con il largo successo sul Rimini di due settimane fa. "Ogni cosa che possiedo profuma di champagne, birra e prato. Questa città e questo sport sono una delle cose più romantiche sulla terra".

Sono queste le parole che accompagnano la foto di Ryan Reynolds e che Tiong ha pensato bene di utilizzare in vista della post season, per cercare di motivare giocatori che sembrano con il morale sotto i tacchi. Tra il dire e il fare però, si sa, c’è di mezzo il mare e tutto passerà dalla gara play-off contro la Lucchese (a meno di sorprese in seguito alle penalizzazioni che la lega dovrebbe infliggere) che deciderà un’intera stagione, con la speranza di poter arrivare fino in fondo. Ma in un momento di forte empasse mentale come questo, un segnale così forte da parte del Presidente era quello che serviva per ridare vigore ad una squadra che negli ultimi due mesi ha inspiegabilmente gettato alle ortiche quanto di buono fatto finora: la palla passa ora a Donadel, ma soprattutto ai suoi ragazzi, che devono resettare il pomeriggio da incubo di Recanati e tuffarsi subito al match contro i toscani. Per legittimare le ambizioni di Tiong, ma soprattutto, per tornare a far sognare una tifoserie e una città che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra: nemmeno nei momenti difficili.

Gianmarco Minossi