Ancona stasera in campo contro la Lube Civitanova

La terza vittoria consecutiva è nel mirino di Ancona che vorrà centrare il tris vincente di fila stasera, in casa, contro la Lube Civitanova (B maschilegirone E).

Vento in poppa per la Bontempi The Begin Hotels che dopo aver battuto la capolista Molfetta e vinto a Macerata contro la Paoloni non può sbagliare oggi contro i giovani della Lube (partita che chiuderà la 17^ giornata).

Altri tre punti permetterebbero ai dorici di salire a quota 31 in classifica.

"Troveremo di fronte una squadra differente da quella affrontata all’andata – le parole di coach Dore Della Lunga -. Dall’altra parte della rete ci saranno diversi prospetti molto interessanti che crescono esponenzialmente partita dopo partita. Non sarà una sfida semplice e dovremo dare il massimo per prendere altri punti e proseguire la scia positiva".

Appuntamento a stasera al PalaBrasili di Collemarino, con fischio d’inizio alle ore 21.