Ancona, tutti a cena con il patron Tiong Difesa in emergenza per la sfida col Gubbio

Piove sul bagnato sulla difesa dell’Ancona: Alessandro Macchioni, infortunatosi al ginocchio sinistro durante l’allenamento di mercoledì scorso al Paolinelli potrebbe avere una lesione al legamento crociato: la risonanza magnetica cui sarà sottoposto il difensore stamattina darà il responso definitivo. Il rischio è che lo sfortunato giocatore abbia concluso con molto anticipo la sua stagione in biancorosso. Se così fosse, il diesse Micciola ritornerebbe a cercare un suo sostituto tra gli svincolati, e in questo caso tornerebbe in voga il nome dell’ex Siena Davide Riccardi, ma al posto di Macchioni, che è un 2002, potrebbe arrivare un altro under, come ne sono arrivati molti quest’estate, dunque un giocatore in grado di non alterare le gerarchie già instaurate nel gruppo.

L’Ancona si prepara ad affrontare il Gubbio domani pomeriggio alle 18.30 al Del Conero con una difesa in piena emergenza, con i tre titolari di Chiavari presumibilmente confermati, cioè Marenco, Cella e Barnabà, e con Pellizzari che andrà in panchina, pronto a entrare se servirà, nonostante la fascite plantare. Donadel, in tal senso, potrebbe anche decidere di tenere in panchina Basso, capace di giocare in diversi ruoli, per poterlo schierare eventualmente come braccetto della difesa a tre. In tal caso il centrocampo potrebbe prevedere capitano Gatto insieme a Paolucci e Nador – con l’ultimo arrivato Saco pronto a essere inserito a partita in corso – e sulle fasce Peli e Martina, oppure a sinistra Agyemang che s’è comportato bene a Chiavari. In avanti dovrebbero essere confermati Spagnoli e Cioffi, ma ieri l’Ancona ha lavorato a porte chiuse e così farà oggi per la rifinitura e a Donadel piace schierare giocatori un po’ "a sorpresa", lasciando incertezze sino in fondo riguardo a quella che sarà la formazione titolare.

Ecco, dunque, che potrebbero avere chance di una maglia da titolare Saco come pure Agyemang, ma anche Energe, Kristoffersen, Gavioli, insomma diversi giocatori che il mister potrebbe decidere se buttare nella mischia contro il Gubbio sin dal primo minuto o a partita in corso. Ieri sera la squadra e la dirigenza biancorossa sono state a cena con Tony Tiong a Civitanova, un momento conviviale per cementare il gruppo in vista della sfida al Gubbio, insieme al patron, che in ritiro a Cingoli non c’era stato. Intanto il girone B scenderà in campo già oggi con due anticipi: alle 20.45 a Pineto, dove sarà di scena la Virtus Entella, e a Pesaro con la Vis che affronta l’Olbia. A causa degli impegni nelle varie nazionali, Juventus Next Generation-Recanatese e Cesena-Spal, che erano in programma oggi, sono state rinviate al 27 settembre.

Giuseppe Poli