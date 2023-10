Ancona, via libera alla cittadella sportiva. Il Comune approva la variante: "Ci siamo"

Via libera del consiglio comunale alla variante per la realizzazione della cittadella sportiva a Passo Varano. Quello di ieri è stato un passaggio formale, ma rappresenta un punto di svolta definitivo che resterà nella storia visto che si dà un impulso definitivo al progetto. Alla presenza dell’Ad dell’Us Ancona, Roberta Nocelli, la giunta comunale ha ribadito l’importanza del progetto e il totale appoggio alla società biancorossa: "Ci auguriamo grandi risultati sportivi, ma è di vitale importanza che la città e dunque la società migliori le infrastrutture, il settore giovanile e così via. Sotto questo profilo siamo davanti a una svolta davvero storica" ha detto l’assessore al patrimonio, Angelo Eliantonio presentando la delibera. Un documento, la variante appunto che consente di avviare le procedure progettuali e di gara, condiviso da tutte le forze e non poteva essere altrimenti.

In fondo la nuova amministrazione sta portando avanti un’idea proposta dalla vecchia giunta, ma l’entusiasmo e la totale convinzione di quella attuale racconta una bella pagina di politica a favore della città: "Siamo arrivati all’ultima fase procedurale – ha detto Eliantonio – in attesa della votazione (una formalità visto che il provvedimento è stato votato all’unanimità, da destra a sinistra, ndr.). Dopo la presentazione del luglio scorso abbiamo inviato il testo alla Provincia che ha licenziato il parere ponendo alcune richieste a cui abbiamo dato seguito. Nulla di complicato da risolvere. A inizio campionato, la prima partita, abbiamo assicurato al presidente Tiong che avremmo adottato la variante nel giro di un paio di mesi: abbiamo mantenuto la parola".

Come già accennato, era normale che l’opposizione votasse convintamente la delibera che si innesta in generale nella zona di Passo Varano in assonanza con lo stadio del Conero e il PalaRossini.

A questo proposito Diego Urbisaglia (Ancona Futura) ci ha tenuto a ribadire che il progetto è venuto da lontano, ossia dall’allora maggioranza di centrosinistra, e poi ha lanciato una proposta: "Ben venga la cittadella, ma cerchiamo di potenziare l’esistente, di migliorarlo – ha aggiunto Urbisaglia –. Mi riferisco in particolare allo stadio del Conero e alla necessità di valorizzare l’impianto magari realizzando una copertura sia della curva che della gradinata. Credo sia una proposta di buon senso". Sul tema si è espresso anche Francesco Rubini (Altra Idea di Città), consigliere e tifoso dell’Ancona. Spero che lo sviluppo della società attraverso progetti così importanti possa aumentare l’entusiasmo attorno alla società calcistica cittadina – ha detto Rubini –. Spero anche che la giunta trovi le misure pià adatte per evitare il caos viabilità ad ogni evento sportivo o di spettacolo che si svolge a Passo Varano.