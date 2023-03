Ancona, vittoria netta Niente da fare per Osimo

3

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS : Rosa 3, Sabbatini, Larizza 2, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 4, Schiavoni, Durazzi 6, Tomassetti 12, Magini, Bugari, Santini 21. All. Della Lunga.

LA NEF OSIMO: Vignaroli, Cursano, Cremascoli 3, Di Bonaventura, Terranova 6, Chiarini M. 7, Sparaci, Chiarini G., Angeloni, Bizzarri 8, Di Martino 1, Stella 12, Silvestroni 4, Paci. All. Pascucci.

Arbitri: D’Amico e Totò.

Parziali: 25-18, 25-20, 25-20.

Vittoria netta in un match a senso unico per Ancona che fa suo il derby in tre set contro Osimo. Il cammino vincente della terza forza del campionato si ferma al PalaBrasili di Collemarino. Ancona ha percentuali maggiori un po’ in tutti i fondamentali tra servizo, muro e difesa facendosi poi valere nel contrattacco. Osimo rincorre invano, con Ancona che riduce al massimo le imprecisioni sfoderando un cinismo da grande squadra. Santini miglior realizzatore della gara con 21 punti.