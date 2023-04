Ancona, volata playoff con l’incognita Siena

Ancona verso la sfida di Recanati, ma anche verso i playoff. Con l’incognita rappresentata dalla situazione che sta vivendo in questi giorni il Siena. Come riportato dalla Nazione di Siena nei giorni scorsi, infatti, la società bianconera sarebbe a rischio di un’ulteriore penalizzazione. Si attendeva una possibile decisione entro ieri, che però non è arrivata: la procura federale potrebbe esprimersi lunedì, di fatto rischiando di modificare la classifica a posteriori, dopo la disputa delle ultime partite, o addirittura di far slittare i playoff. La questione avrebbe origini lontane, addirittura precedenti allo scorso Natale e al confronto dello scorso 23 dicembre proprio con l’Ancona: nei giorni che precedettero la sfida con i dorici, infatti, la squadra toscana non si allenò per due giorni perché mancavano i fisioterapisti a bordo campo dopo mesi in cui non sarebbero mai stati pagati e la squadra senza lo staff medico non si voleva allenare. Poche settimane fa alla Robur sono stati inflitti due punti di penalizzazione in seguito al deferimento, su segnalazione della Covisoc, per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021.

Decisione cui la società bianconera ha fatto ricorso. Ma all’orizzonte ci sarebbe un nuovo problema: se verrà accertato dagli organi competenti – come riporta la Nazione – che la proprietà bianconera ha disatteso qualche pagamento relativo alla scadenza dello scorso 16 marzo, si parla di contributi o tasse o che ha pagato in tempi successivi a tale scadenza, la sanzione allora potrebbe essere doppia rispetto al precedente -2, visto che in questo secondo caso scatterebbe la recidiva, e quindi la penalizzazione stavolta consisterebbe in altri quattro punti.

Un’ipotesi, questa, che potrebbe finire per ridisegnare le ultime posizioni utili per accedere ai playoff, dato che al momento Lucchese e Siena si trovano alle spalle dell’Ancona a quota 48 punti, seguite dal Rimini, decimo a 46, e poi dalla Recanatese a 44 e dalla Fermana a 43. Se il Siena, che domani giocherà contro l’Entella, precipitasse a quota 44 in virtù della penalizzazione, finirebbe per rimettere in gioco sia la Recanatese, che al momento sta facendo la sua corsa sul Rimini, ma addirittura anche la Fermana. Tra l’altro in caso di arrivo a pari punti la Recanatese arriverebbe davanti al Siena in virtù degli scontri diretti, ma con gli stessi punti anche la Fermana arriverebbe davanti ai senesi per la medesima ragione. Insomma: se l’Ancona vincesse a Recanati, il Siena perdesse con l’Entella e la Fermana perdesse a Sassari, con una penalizzazione al Siena di -4 sarebbe la Recanatese a finire al decimo posto in classifica, appunto in virtù degli scontri diretti con il Siena.

Ma non è escluso che la penalizzazione, se ci sarà, possa arrivare anche a inizio della prossima stagione. Sempre che il Siena riesca a iscriversi, perché le voci dalla città toscana non sarebbero così rassicuranti anche se il presidente Montanari, occorre ricordarlo, smentisce tutto e tutti e minaccia querele nei confronti dei giornalisti. Solita commedia, ma la situazione è piuttosto ingarbugliata e rischia di tenere sotto scacco parecche squadre in questo finale di stagione.

Giuseppe Poli