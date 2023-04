Ancora fuori Gatto, la squadra al lavoro in vista del Tubaldi

L’Ancona rigenerata dal successo sul Rimini prepara nei dettagli il match di domenica a Recanati con cui chiuderà la stagione regolare. Anche ieri una lunga seduta di lavoro al Del Conero, stamattina la replica al Paolinelli con il tecnico Donadel sembra aver trovato un filo conduttore lungo cui portare la squadra attraverso questa settimana che conduce alla sfida di Recanati. Mentre, dunque, i sostenitori dell’Ancona si lamentano sui social per i disservizi di Vivaticket e per il fatto di essere rimasti in molti senza biglietto e quindi senza la possibilità di assistere al derby – la prevendita per il settore ospiti di 507 biglietti è andata esaurita in poche ore, ma anche il resto dello stadio da ieri è sold out – i dorici cercano la concentrazione nel lavoro quotidiano per trovare quella compattezza indispensabile non solo ad affrontare la sfida nella tana della Recanatese, ma soprattutto a vincerla. Perché in caso di successo l’Ancona sarebbe almeno sesta. Addirittura quinta, in caso di pareggio tra Pontedera e Gubbio, che verrebbero entrambe scavalcate dai dorici, i toscani per punti e gli umbri o per maggior numero di gol realizzati in tutto il campionato o per differenza reti, se l’Ancona vincesse a Recanati con più di un gol di scarto. Se Donadel confermerà il 3-4-2-1 visto al Del Conero contro il Rimini, modulo che in fase di non possesso si trasforma in un 5-3-2, è ancora presto per dirlo. In questo caso, viste le squalifiche di Perucchini, Martina e Spagnoli, l’undici potrebbe essere costituito in difesa da una linea a tre da scegliere tra Fantoni, De Santis, Camigliano e Mondonico, più avanti ma pronti a ripiegare gli esterni Mezzoni e Brogni, mediani Paolucci e Prezioso, trequartisti Simonetti e Di Massimo dietro al centravanti Melchiorri. Donadel potrebbe anche arretrare Simonetti a centrocampo sacrificando uno tra Prezioso e Paolucci, e inserire come trequartista Petrella, e c’è la carta Moretti. Gatto intanto si è allenato a parte e dovrebbe rientrare la prossima settimana.

g.p.