Ancora una rimonta nel finale Otto punti gettati alle ortiche

ANCONA

Quante partite perse senza meritarlo, quanti punti lasciati per strada. La sensazione delle 32 gare finora giocate dall’Ancona trova riscontro nei numeri, anche se non c’è bisogno di scomodare troppi dati per ricordare il 3-2 subito dai dorici a Chiavari all’andata contro l’Entella, con gol dell’ex Alessandro Faggioli a un secondo dalla fine dei minuti di recupero: lo stesso è accaduto martedì sera a Imola, ancora a una manciata di secondi dalla fine dell’ultimo minuto di recupero, ancora un gol di un ex, stavolta Giacomo Tulli, ancora l’Ancona rimontata e battuta, quando la partita sembrava finire in parità. I punti persi per strada sono tanti: ai 2 con l’Entella all’andata e con l’Imolese al ritorno – e se l’Ancona vuole diventare grande e farlo in fretta deve capire che certe partite, come quella di Imola, non le può proprio perdere – vanno aggiunti, stavolta in ordine cronologico, la rimonta subita a Pontedera (2 punti persi), la sconfitta inopinata in casa contro il Gubbio (1 punto), il ko di Reggio Emilia su autogol (1 punto), il pari al Del Conero con la Vis Pesaro (2 punti). Sono queste le partite in cui l’Ancona s’è fatta rimontare gettando punti al vento: sono 8 in tutto. Poi ci sono le occasioni da gol buttate alle ortiche, ma quelle sono un altro capitolo, anche se contribuiscono a completare il quadro dello spreco. Ma nelle sei circostanze descritte l’Ancona o era in vantaggio e non meritava di subire la rimonta, oppure, come nel caso di Reggio Emilia, ha giocato alla grande ed è uscita sconfitta. Con 8 punti in più l’Ancona sarebbe a quota 61: sempre quarta, ma pronta a sferrare l’attacco al Cesena da una distanza incoraggiante. Con i se e con i ma, così come con le partite che sarebbero potute finire in un modo e, invece, sono terminate in un altro, non si vincono campionati.

L’Ancona a Imola ha mostrato ancora una volta i suoi lati deboli, che dopo 32 partite cominciano a essere abbastanza chiari. Non ci sono solo le lacune su palla inattiva, ma anche i blackout difensivi, basti ricordare che anche contro il San Donato, al netto delle parate di Perucchini, l’Ancona ha rischiato grosso in più di una circostanza. A Imola Colavitto ha parlato di errori individuali, e se lo dice lui non c’è da aggiungere altro. Poi ci sono sempre le occasioni da gol mancate: quella di Di Massimo a Imola, un colpo di testa che ha chiamato il portiere avversario a un intervento incredibile, poteva essere decisiva. Eppure l’Ancona è quarta in classifica. Mancano sei partite alla fine della stagione regolare e, a questo punto, i dorici hanno l’obbligo morale di mantenere la posizione, sfruttando anche il confronto diretto con la Carrarese che ora ha raggiunto i dorici. E poi giocarsi il tutto per tutto ai playoff.

g.p.