Aniello: "La Ristopro tiene duro Aspettando di essere al completo"

Dopo la brillante vittoria di Empoli la Ristopro domani con inizio alle ore 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi affronterà l’Andrea Costa Imola. I biancoblù sono reduci da due vittorie consecutive, contro Senigallia ed Empoli, mentre Imola ha osservato il turno di riposo dopo il forfait di Firenze. L’Andrea Costa è allenata da coach Federico Grandi ed è relegata all’undicesimo posto con una gara in meno. All’andata la Ristopro subì la prima sconfitta (70-65) al termine di quaranta minuti equilibrati, risolti dallo sprint vincente degli imolesi. Il team di Grandi in cabina di regia può contare sui play Montanari e il giovane Fazzi. Nel ruolo di guardia l’ex Piombino Tognacci, mentre come ala piccola il veterano più ambito della categoria Ranuzzi, sempre più leader del gruppo per punti e rimbalzi. In rotazione Corcelli e il giovane Marangoni mentre sotto canestro Restelli e Agostini. Dalla panchina Trentin e Barbieri completano la coppia dei lunghi. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Guarino e Palazzo di Campobasso. "Domenica – è coach Daniele Aniello che parla – a Empoli abbiamo avuto un buon approccio ed in generale un atteggiamento positivo. L’Andrea Costa Imola è una squadra lunga che può ruotare anche 10 elementi e oltre ad avere una buona gestione del pallone in attacco mette in campo sempre tanta fisicità nella metà campo difensiva". "I loro riferimenti offensivi – continua l’allenatore fabrianese – sono Ranuzzi in post up e Montanari sul perimetro, supportati dai duttili Tognacci, Restelli e dal duo Agostini-Trentin". "Dal nostro punto di vista – conclude Aniello – l’aspetto più importante è poter poter essere al completo quanto prima. Purtroppo da Natale in poi siamo stati un po’ tormentati dagli infortuni ma questo ci deve servire a fortificare ancora di più".

Angelo Campioni