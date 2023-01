Aniello: "Vogliamo restare ai vertici Ora abbiamo due sfide difficili"

Dopo la sosta per le festività natalizie la Ristopro ha ripreso gli allenamenti per preparare le prossime due gare contro Imola e Senigallia e chiudere il girone di andata nel migliore dei modi per rimanere incollata ai vertici della classifica del girone C. Le prossime due partite contro due formazioni molto quotate sono molto difficili con Imola che si è rinforzata e con Senigallia che sta disputando un buon campionato e non vorrà di certo sfigurare nell’ennesimo derby stagionale. La Ristopro Fabriano in 13 gare disputate ha conquistato 20 punti frutto di 10 vittorie e 3 sconfitte. Per il team di coach Aniello questi numeri valgono la seconda piazza che la divide in coabitazione di Faenza, una delle tre squadra ad aver battuto il team del presidente Di Slavo. La Janus viaggia ad una media di 81,5 punti a gara, nel tiro lascia un po’ a desiderare infatti da 2 tira con il 36,9, mentre da 3 con il 36. Bene ai rimbalzi ben 39,4 di cui 11,2 offensivi e 28,2 difensivi. Molto precisa ai liberi (74%), e fantastica negli assist, troppe palle perse (12.2) e solo 5.8 recuperate.Terminata la sosta, la Ristopro Fabriano giocherà in trasferta domani a Imola con la Virtus. "Ci teniamo molto a chiudere al meglio questo girone di andata - afferma coach Daniele Aniello -. Due giornate per chiudere al giro di boa contro la Virtus e la Goldengas dove cercheremo di dare continuità al gioco e ottenere risultati positivi per rimanere ai vertici del girone". "Imola e Senigallia - continua l’allenatore fabrianese - sono due ottime squadre che stanno facendo bene in un girone molto duro come il nostro. La sosta ci ha permesso di ricaricare le batterie, sistemare qualche acciacco e prepararci al meglio per le prossime sfide". "Domenica affronteremo la trasferta di Imola che esprime una pallacanestro vivace ed intensa. Ad un roster già lungo che si avvale tra gli altri di giocatori di valore come Mladenov, Galassi, Aglio e Tommasini hanno appena aggiunto anche l’under Ronca proveniente da Roseto. Una sfida complicata - conclude Aniello - che richiederà da parte nostra la massima attenzione e una grande energia per uscire dal parquet imolese con un’altra gara di carattere". Angelo Campioni