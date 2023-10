"Approcci troppo soft, non possiamo più farlo"

Chi ben comincia... Antico e sempre valido proverbio che, parliamo di pallacanestro, non sembra essere stato recepito, almeno in questo inizio di stagione, in casa General Contractor. Tante le gare - fatto salvo il valore delle avversarie finora incontrate aspetto – iniziate in salita e finite con disperate, affannose rincorse quasi mai, anzi, praticamente mai, andate a buon fine. Le partenze soft, col freno a mano tirato, il tasto su cui tende a puntare il dito coach Ghizzinardi all’indomani dello schiaffone in terra veneta, spaziando su tutto quello che è successo nelle cinque uscite di ottobre.

Cominciando da San Vendemiano.

"Dove, non c’è molto da aggiungere, abbiamo incontrato una squadra più forte di noi, almeno in questo momento – dice coach Ghizzinardi – conoscevamo le difficoltà che avremmo incontrato in questo inizio di stagione, sia per la situazione infortuni, sia per il valore assoluto delle avversarie, basta guardare la classifica: ne abbiamo discusso a lungo, perdere con squadre di questo tipo ci sta e non è peccato se dico che con un fischio in più (il famigerato non fischio di San Severo contro Ruvo di Puglia ndr) potremmo parlare di bilancio quasi positivo. Invece siamo qui, a cercare colpevoli e responsabilità quando il vero problema non è la classifica, che comunque dovremo per forza cominciare a muovere, quanto l’approccio soft, in particolare all’inizio e dopo il riposo di metà partita che finora ha sempre condizionato in maniera pesante le nostre prestazioni. Se con le big vai sotto di 15 dopo diventa difficile, quasi impossibile rimontare".

Di sicuro sulle prestazioni del collettivo non possono non aver pesato la condizione fisico-atletica tutt’altro che ottimale di Daniele Merletto, in confortante crescita ma non ancora al top e la prolungata assenza di Giacomo Filippini che a San Vendemiano, dopo 5 mesi è tornato, anche se solo per 7 minuti, a riassaporare il gusto, amaro stavolta, del parquet.

E adesso ecco un trittico di gare più abbordabili ma solo sulla carta. "Bisceglie, Lumezzane, Taranto sono squadre come noi squadre che corrono e lottano, non ti puoi permettere distrazioni: e solo eliminando le pause che finora ci sono costata parziali decisivi saremo in grado di dire la nostra". Domenica Bisceglie, altro avversario inedito, sarà la (s)volta buona?!?. "Affrontiamo una squadra che segna una media di 90 punti a partita per dire della qualità del loro attacco hanno tre ragazzi super atletici uno di loro Ouabdie domenica ha fatto 5 su 9 da tre punti, Chiti, nostra vecchia conoscenza ne ha messi 29. Anche per questo, se non entriamo subito in partita potrebbero essere dolori...".

Gianni Angelucci