Arbitra Emmanuele della sezione di Pisa

E’ attiva la prevendita dei biglietti per la partita Ancona-Cesena di lunedì 20 marzo. Per acquistare il tagliando bisognerà recarsi sul sito Vivaticket nell’apposita voce Ancona-Cesena. Alla luce delle disposizioni stabilite per questa gara, i residenti nella provincia di Forlì-Cesena non potranno acquistare solamente tagliandi per il settore ospiti dello stadio Del Conero. E’ stato inoltre designata anche la quaterna arbitrale del posticipo di lunedì prossimo: la sfida sarà diretta dal signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa, che verrà coadiuvato da Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e da Francesco Piccichè della sezione di Trapani. Quarto ufficiale sarà invece il signor Roberto Lovison di Padova.

g.m.