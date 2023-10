Arcevia ferma l’Ostra. Il Loreto vince e va in vetta

Primo pareggio dell’Ostra Calcio che si ferma dopo quattro vittorie consecutive ma mantiene comunque il primato, pur venendo raggiunta in vetta dall’Avis Arcevia: finisce 2-2 in trasferta con la Leonessa Montoro con le reti di Zupo e Marchetti pareggiate da quelle, per i locali, di Medori e Rossi. L’Avis Arcevia invece vince 0-1 sul campo della Polisportiva Trecastelli grazie alla rete di Brescini e completa l’aggancio mentre sorprende la seconda sconfitta consecutiva dell’Olimpia Ostra Vetere, che dopo aver perso in casa col Corinaldo cade 2-1 pure sul campo del Terre del Lacrima.

Un doppio ko inatteso, nonostante un’altra reti di Perlini, per una squadra partita alla grande e che schiera il bomber Simone Cavaliere, ex professionista con ancora il vizio del gol nonostante le 43 primavere.

Con un gol di Pigliacampo invece il Loreto espugna il campo dell’Agugliano Polverigi, si aggiudica il big match della quinta giornata del girone D ed è in testa alla classifica, inseguito dal San Biagio a un solo punto di distanza. In coda fondamentale vittoria esterna dell’Atletico Ancona sul campo del Colle 2006 con un 4-0 roboante che manda in crisi i locali, penultimi con un punto davanti alla sola Giovane Offagna, che a sua volta ha fatto un punto ma con uno di penalizzazione per una questione relativa allo scorso campionato in realtà si trova ancora a quota 0.

Quinta Giornata. Girone C. Risultati. Argignano-Palombina Vecchia 4-3; Aurora Jesi-Monsano 1-2; Corinaldo-Rosora Angeli 0-0; Le Torri-Serrana 2-1; Leonessa Montoro-Ostra Calcio 2-2; OJ Falconara-Cupramontana 1-1; Terre del Lacrima-Olimpia Ostra Vetere 2-1; Trecastelli Polisportiva-Avis Arcevia 0-1.

Classifica. Ostra Calcio, Avis Arcevia 13; Argignano 12; Olimpia Ostra Vetere, Monsano 9; Terre del Lacrima 8; Serrana, Le Torri, Corinaldo 7; Palombina Vecchia 6; Leonessa Montoro, Cupramontana 4; Aurora Jesi, OJ Falconara, Trecastelli Polisportiva 3; Rosora Angeli 2.

Prossimo turno. Avis Arcevia-Argignano; Cupramontana-Aurora Jesi; Monsano-Corinaldo; Olimpia Ostra Vetere-OJ Falconara; Ostra Calcio-Le Torri; Palombina Vecchia-Leonessa Montoro; Rosora Angeli-Trecastelli Polisportiva; Serrana-Terre del Lacrima.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Loreto 0-1; Ankon Dorica-FC Osimo 1-1; Colle 2006-Atletico Ancona 0-4; Europa Calcio-Candia Baraccola 1-1; Giovane Offagna-San Biagio 1-3; Osimo Stazione Five-GLS Dorica 1-3; SA Castelfidardo-Nuova Sirolese 1-1; Villa Musone-Piano San Lazzaro 2-0. Classifica. Loreto 13; San Biagio 12; Nuova Sirolese, SA Castelfidardo, Agugliano Polverigi 10; GLS Dorica 9; Villa Musone 8; Ankon Dorica, FC Osimo 7; Europa Calcio 6; Candia Baraccola 5; Piano San Lazzaro, Osimo Stazione Five, Atletico Ancona 4; Colle 2006 1; Giovane Offagna 0 (1 punto di penalizzazione).

Prossimo turno. Atletico Ancona-Europa Calcio; Candia Baraccola-Ankon Dorica; FC Osimo-Agugliano Polverigi; GLS Dorica-Giovane Offagna; Loreto-Villa Musone; Nuova Sirolese-Osimo Stazione Five; Piano San Lazzaro-SA Castelfidardo; San Biagio-Colle 2006.

Andrea Pongetti