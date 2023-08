Argentino Guerrero a Camerano: "Sicuro di crescere qui"

Un altro innesto italo argentino nella Pallamano Camerano. Vestirà il gialloblu Sebastian Guerrero, classe 1997, centrale, con esperienze in Argentina e poi nel 2021 l’approdo in Italia, a Cingoli, per poi proseguire con Ragusa e Chiaravalle. "Sono sicuro che potrò crescere a Camerano e sarò allenato da un grande coach come Davide Campana – afferma Guerrero –. Ho trovato una dirigenza seria e una squadra affiatata e le sensazioni sono positive Ci attende una bella sfida con il campionato di A Silver e ci faremo trovare pronti". In precedenza era arrivato a Camerano un portiere italo argentino, Javier Carlos Anzaldo, classe 1987 che è sbarcato in Italia indossando le maglie di Cus Chieti, Ragusa, Usca Atellana e Poggibonsi prima di approdare in terra marchigiana nell’annata sportiva 2019-20 con Cingoli, con cui ha militato fino alla passata stagione dove è stato frenato da un infortunio. "Un giocatore di assoluto valore che mette al sicuro la porta gialloblu" il pensiero dei dirigenti di Camerano. Camerano che ha inserito in rosa anche tre giovani: Davide Boschetto, ala classe 2007, che arriva dalla Pallamano Pontinia. Un giovane di belle speranze che di recente si è messo in evidenza alle finali nazionali U17 dove ha chiuso con ben 84 gol con tanto di inserimento nell’All Star Team maschile. Sono arrivati anche Giorgio Adamo, ala classe 2004, che proviene da Il Giovinetto Pallamano, club di A2 (con all’attivo diverse convocazioni con le nazionali giovanili) e il centrale Marco Santoro, classe 2005 proveniente dall’Aretusa.