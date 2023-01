Arriva Camigliano in difesa Ora è caccia a una punta

A vederlo in sala stampa, sembra che l’Ancona abbia giocato una delle peggiori partite: eppure Colavitto, che si presenta con la voce leggermente rauca (bastava sentirlo dagli spalti durante la partita), non riesce mai a scomporsi, nel bene e nel male. Ma del resto, in questo biennio anconetano, lo abbiamo visto spesso così: "L’atteggiamento nostro, fin dall’inizio era quello di aggredire la partita e di dominare. E’ difficile mantenere una simile intensità per 95 minuti, soprattutto dopo aver concesso diversi giorni di riposo. Sappiamo che i gironi di ritorno sono molto complicati, dove ogni squadra gioca la partita della vita. L’atteggiamento deve essere questo, al di là dei sistemi e dei moduli, bisogna avere questa fame di vincere e di divertirti". Il mister ci tiene a sottolineare la prova maiuscola e di grande sacrificio di Moretti: "Con Federico non ho mai avuto dubbi: quest’anno sono successe tante cose brutte a livello di infortuni, volevo che questa vittoria il gruppo la dedicasse a D’Eramo, che ha sempre incarnato la fame e la voglia di vincere. Stesso discorso per Spagnoli, che stava per raggiungere la doppia cifra e poi è incappato in quel brutto infortunio. Vivere questi momenti rappresenta una mazzata, non è facile rimettersi subito in piedi: speriamo di riaverlo presto, ma è ovvio che ora come ora dovremo necessariamente inserire qualcuno di nuovo nel nostro organico. A Fiorenzuola sarà una partita complicata: non bisogna accontentarsi, nessuno ti regala nulla, lo abbiamo visto in questo campionato super equilibrato. Dobbiamo sfruttare tutte le situazioni che ci capitano, senza sentirci appagati". Soddisfatto anche il direttore sportivo Francesco Micciola, che nell’intervallo ha praticamente ufficializzato l’arrivo del difensore Camigliano dal Cosenza: "Abbiamo messo la partita in ghiaccio, i ragazzi ci hanno messo tanta intensità, potevamo fare qualche gol in più, ma va bene lo stesso. Nei prossimi giorni faremo qualcosa per sostituire gli infortunati. Altri arrivi oltre a Camigliano? Qualche giocatore arriverà, ma dovrà essere funzionale al gioco del mister: abbiamo una proprietà seria, che non ci fa mancare nulla". Elogi arrivano anche dal tecnico avversario Massimiliano Canzi, che riconosce la netta superiorità dei dorici: "L’Ancona è stata brava a non farci fare il nostro gioco dall’inizio e ad imporci il loro. Ho fatto i complimenti a Colavitto ancora prima della partita: fare due campionati di vertice in questo modo dimostra che l’Ancona se la potrà giocare fino all’ultimo per i primi posti. In queste occasioni c’è solo da fare mea culpa: abbiamo offerto un bruttissimo primo tempo, che non rende onore alla nostra classifica. Dobbiamo lasciarci alle spalle questo incidente di percorso e riprendere il nostro cammino il più rapidamente possibile".

Gianmarco Minossi