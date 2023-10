Arriva la App che racchiude il mondo biancorosso

Pronta la nuova app Us Ancona con tanto di coro della Nord, per acquistare merchandise, biglietti, consultare risultati, classifiche e news e ascoltare la radiocronaca della partita. Grazie alla partnership con Makeventi, da ieri per tutti i tifosi biancorossi è disponibile la nuova app ufficiale dell’Ancona. Già scaricabile su App Store e Google Play, la nuova app biancorossa metterà a disposizione news e contenuti esclusivi. "Era una delle prime cose che avrei voluto fare da tempo – ha detto l’amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli –. Ringrazio la Makeventi, ma anche il nostro responsabile marketing e social media Luca Rotili. L’app ci proietta in avanti e ci permette di proseguire nella realizzazione dei nostri progetti". Questo il commento di Giulia Mazzarini, amministratrice della Makeventi: "L’app sviluppata è uno dei canali proposti all’Ancona per arricchire e innovare la strategia di marketing e comunicazione con l’obiettivo di fidelizzare e informare velocemente il nostro tifoso. Chi si registra avrà la possibilità anche di avere delle scontistiche dedicate. Questo è uno strumento che sostiene pienamente la visione del progetto Us Ancona, essere una realtà che parla a tutti e mette in connessione mondo dello sport, cittadinanza e realtà imprenditoriali". Infine, l’app Us Ancona secondo Luca Rotili: "Crediamo molto in questo progetto che è in grado di unire tutte le esigenze del tifoso in un unico contenitore. In una manciata di "tap" i tifosi potranno acquistare prodotti del merchandise, ascoltare le radiocronache delle partite e acquistare i biglietti. Sarà un ottimo strumento anche per dare maggiore visibilità ai nostri sponsor".