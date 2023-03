Arriva la corazzata Rieti La Ristopro prova a fermarla

La Ristopro torna a giocare di fronte al pubblico delle grandi occasioni (ore 18 al pala Chemiba di Cerreto d’Esi) contro una squadra come la Sebastiani Rieti che sta stravincendo il girone C di serie B e che ha programmato la stagione per salire in A2. La formazione allenata da Sandro Dell’Agnello ha perso solo una gara e, sulle 21 disputate, proprio contro il team fabrianese allenato da Daniele Aniello. Una gara quella dell’andata dove la Ristopro, pur avendo la "coperta corta" ha dimostrato di avere un ottimo potenziale per poter centrare l’obiettivo di arrivare fra le prime quattro. La Janus Fabriano è terza in classifica con 30 punti conquistati (e quarte, Ancona e Piacenza, sono a 6 punti a quota 24) frutto di 15 vittorie e 6 sconfitte con una media punti a partita di 71.4. La Sebastiani Rieti scenderà nella città della carta per continuare a dominare il girone C, per riscattare la sconfitta dell’andata e in più avrà il dente avvelenato, dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro Orzinuovi, giocando una buona partita fino alla fine del terzo quarto.

Fabriano, approfittando della sosta, ha recuperato le forze e alcuni giocatori che non erano al meglio delle condizioni fisiche. Una vittoria dei marchigiani darà ulteriore stimolo alla Ristopro che sta rispettando gli obiettivi prefissati a inizio di stagione.

"La sosta è arrivata al momento giusto – dice coach Daniele Aniello – tra infortuni e influenze, spero ci permetta di essere al meglio ed al completo questa domenica. Rieti è meritatamente al primo posto e sta dominando, una squadra lunga, esperta, con qualità e ben allenata. Contro questa formazione servirà una partita di livello sia nella metà campo difensiva sia in quella offensiva per poter metterli in difficoltà. Faremo del nostro meglio per far felici i nostri tifosi. La forza del team – conclude – è avere tanti giocatori e riuscire a trovare ogni volta un protagonista diverso. Sicuramente la duttilità di Chinellato e Tomasini sono armi fondamentali per questa formazione unite anche alle capacità di trattamento palla di Piazza, Bushati e Contento".

Angelo Campioni