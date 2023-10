Arriva Radicchio per la difesa . Sostituirà l’infortunato Macchioni

Dopo averlo valutato in allenamento per alcuni giorni, l’Ancona sembra aver deciso e dovrebbe tesserare oggi il giovane difensore classe 2002 Vito Maria Radicchio, svincolato proveniente dal Monopoli.

Nove le presenze collezionate lo scorso anno, cui si aggiunge una presenza in Coppa Italia. Radicchio l’anno prima ha giocato in serie D con il Bitonto, in precedenza al Lecce dove ha fatto l’under 17 e la Primavera. Il giocatore arriverebbe all’Ancona al posto di Macchioni, infortunato, dunque a completare la rosa a disposizione di Marco Donadel che a questo punto non ha più slot liberi ma che potrà essere modificata in fase di mercato invernale.

La squadra ha ripreso ieri la preparazione in vista del match di domani di Coppa contro il Pineto fissato per le 20.45 al Del Conero. Lavoro di scarico per i giocatori utilizzati a Olbia, tutti gli altri in campo agli ordini di Donadel per una seduta tecnico-tattica. La squadra si ritroverà domani pomeriggio a porte chiuse al Del Conero per la rifinitura in vista del match contro il Pineto. Viste le condizioni di Spagnoli, Paolucci e Cioffi, ma anche la necessità di preservare Perucchini in questo momento in cui Vitali si cura la microfrattura alla mano, è probabile che in Coppa si vedranno anche giocatori che finora si sono ritagliati poco spazio, dal portiere Testagrossa al centrocampista Gavioli, dall’esterno Clemente ad Agyemang, Pellizzari e Nador, e chissà che non possa debuttare anche il nuovo difensore Radicchio. Più avanti l’Ancona potrebbe affidarsi a Kristoffersen e Mattioli, oppure uno dei due insieme a Energe, insomma si potrebbe vedere in campo un’Ancona inedita, almeno dall’inizio del match. Gara valevole per il primo turno di Coppa Italia di serie C che sarà diretta da Giuseppe Rispoli di Locri, al suo fianco gli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Angelo Tomasi di Lecce, quarto ufficiale Riccardo Borghi di Modena. La sfida contro gli abruzzesi sarà la replica della partita di campionato andata in scena al Del Conero lo scorso 15 settembre, gara in cui l’Ancona s’è imposta per 1-0 con gol di Peli su assist di Spagnoli. Finora il Pineto, dopo i pari con il Gubbio e l’Entella e il ko contro l’Ancona, ha vinto in casa contro il Rimini e perso poi a Lucca sabato scorso. Questa Coppa Italia di serie C è l’edizione numero 51, il torneo è iniziato nella stagione 197273 e da allora si è sempre disputato fino al 201920, quindi la pausa per la pandemia, prima di ripartire nel 202122. L’attuale formula prevede eliminazione diretta in match unico nel primo turno (oggi, domani e il 5 ottobre), nel secondo turno, negli ottavi di finale e nei quarti di finale. Mentre saranno partite di andata e ritorno le semifinali e la finalissima.

g.p.