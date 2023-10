Arriva un’altra big per la Stamura. Al PalaRossini di scena la Bramante

Terza giornata in B Interregionale e Stamura Ancona di nuovo in casa contro una big.

Reduce dal ko di Pescara la giovane Stamura di coach Petitto punta sull’appoggio del PalaRossini per piazzare dopo il Roseto un altro scalpo illustre davanti al pubblico amico, affrontando domani alle ore 19 il Bramante Pesaro.

Non è tra i favoriti il quintetto pesarese, dove milita l’ex Luciana Mosconi Michele Ferri, ma è partito benissimo: all’esordio ha espugnato Senigallia, poi ha battuto in casa il Civitanova. Il Bramante, che per la prima volta nella sua storia gioca un torneo di B, è dunque ancora imbattuto.

Tante esperienza per la squadra di Nicolini, che oltre a Ferri ha giocatori di scuola pesarese come Crescenzi, Centis, Giampaoli, Ricci: poi c’è l’argentino Delfino, fratello del campione della nazionale sudamericana e della Carpegna Prosciutto Pesaro fino allo scorso torneo.

Arbitrano Antimiani di Montegranaro (Fm) e Menicali di Fermo.

L’andamento dell’incontro può essere seguito scaricando l’App della Fip, che offre statistiche complete in tempo reale a pagamento (29.99 il prezzo per l’intero campionato): si tratta della novità predisposta dalla Fip e partita proprio in queste settimane, per permettere ad addetti ai lavori e tifosi di seguire la B Interregionale pur senza lo storico Netcasting LNP, ancora presente ma soltanto per la serie B Nazionale.

Intanto è arrivato il secondo successo per la squadra under 19 stamurina: a Perugia, infatti, arriva la vittoria 71-64 dopo un match che è stato condotto anche con 18 punti di vantaggio sul Perugia.