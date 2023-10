Atletico Chiaravalle detta legge a Ancona: 3-0 al Molfetta

Cambia il nome, ma non le protagoniste. Da questa stagione non più serie A2, ma serie B femminile, con l’Atletico Chiaravalle tra le squadre al via. L’esordio è dei migliori: 3-0 ai danni della Nox Molfetta. Il primo tempo il Chiaravalle lo inizia con il piede sull’acceleratore: la prima occasione è di Loth, ci prova poco dopo De Brito. Le padrone di casa si presentano subito aggressive, ma il Molfetta è bravo ad arginare i primi tentativi d’assalto. A metà del primo tempo le pugliesi iniziano a carburare, ma le marchigiane continuano ad attaccare senza sosta, dirigendo per lo più il gioco. A due minuti dal termine del primo tempo, Donati sblocca la gara, servita da capitan Magnanti: 1-0. Neanche il tempo di rientrare in campo ed ecco Donati raddoppiare: servita da De Brito e in posizione defilata sigla il 2-0. A chiudere i giochi, a cinque minuti dal fischio finale, la stessa De Brito: incrocio dei pali e tripletta chiaravallese. Negli ultimi minuti il Molfetta tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma nulla da fare, buona la prima per l’Atletico Chiaravalle. "Il 3-0 forse non è così veritiero, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma sono molto contenta sia della squadra che della mia prestazione- a caldo Irene Donati, autrice della doppietta. "Un bell’esordio, era la prima, la prima in casa e il debutto ufficiale con questa maglia per molte ragazze, quindi siamo contenti, del risultato e della prestazione di tutte. – le parole del tecnico Nicolò Molinelli- Si sono viste tante buone cose, altre da migliorare, ma sicuramente si è ammirato il grande spirito mostrato da ognuna. La strada è quella giusta, però siamo solo all’ inizio, starà a noi fare ancora meglio e confermarci già domenica in una bella gara ad Altamura. Le aspirazioni sono di non porci limiti, siamo consapevoli che se manterremo questa mentalità e questo concetto di "noi" davanti a tutto, potremo davvero fare grandi cose, però zero parole e tanto sacrificio, questo deve continuare ad essere il nostro spirito".

Alice Mazzarini