Atteggiamento e tenuta, prime indicazioni "Due tempi diversi, i ragazzi sanno cosa fare"

E’ Jacopo Falanga, il secondo di Marco Donadel, ad analizzare questa prima amichevole a fine match, evidentemente soddisfatto per come l’Ancona ha approcciato la prima amichevole di precampionato: "Era necessario chiudere un cerchio finire la prima settimana di lavoro con i ragazzi e le prime indicazioni sono state sicuramente positive, per atteggiamento, perché non ci sono stati problemi, perché il minutaggio che dovevano fare i ragazzi lo hanno raggiunto. Si sono viste le prime cose che ci premeva vedere, la cosa più importante era l’atteggiamento e preservare quella che era la condizione fisica alla fine della settimana. Si chiude, domani (oggi, ndr) la squadra osserverà una giornata di riposo, da lunedì si ricomincia a lavorare, questo era l’obiettivo".

Due tempi diversi, un solo gol nel primo, otto nella ripresa, ma anche protagonisti diversi: "Tutti e due i tempi hanno avuto i loro obiettivi specifici – prosegue Falanga –, i ragazzi se ne erano dati anche di individuali decidendoli insieme a noi, farei un torto a dire quale dei due tempi è stato il più interessante, merito anche alla primavera che ha reso il test bello impegnativo e vero, sotto l’aspetto dell’agonismo". Due tempi diversi anche per un cambio di modulo apportato durante l’intervallo, che però Falanga spiega in altro modo: "Più che cambio di modulo direi che i ragazzi hanno fatto cose differenti, perché comunque l’idea iniziale è stata mantenuta anche nel secondo tempo, per cui l’hanno interpretato diversamente, direi questo più che un cambio di modulo".

I nuovi arrivati sembrano essersi già inseriti bene nel gruppo e nei meccanismi di gioco, anche se c’è ancora molto da lavorare: "I nuovi stanno benissimo, ma ho visto bene tutti, i giocatori dello scorso anno come quelli arrivati da poco, il gruppo sta vivendo insieme 24 ore su 24 in modo positivo, sono dei lavoratori eccezionali, questo si vede sia dentro che fuori dal campo".

Nessuna preoccupazione per gente come Perucchini, Petrella e Martina, che non hanno preso parte all’amichevole di ieri, lo conferma ancora Falanga: "C’è stato chi aveva magari da stare più cauto e attento su determinati aspetti e ha fatto un’attività differente, non prendendo parte all’amichevole". Bene anche i giocatori Primavera aggregati alla prima squadra, qualcuno potrebbe restare, chissà, lo staff tecnico deciderà più in là: "Questo verrà valutato, i ragazzi sono iperpositivi, sono già parte integrante del gruppo nonostante l’età giovanissima che hanno, lavorano come se fossero aggregati in pianta stabile alla prima squadra, il mister così li valuta e li considera, poi vedremo".

Giuseppe Poli