Attenzione a bomber Capello. Giannetti da non sottovalutare

Una partenza sprint, poi la leggera flessione: l’inizio di stagione della Carrarese ricalca grosso modo quello della scorsa stagione, quando i marmiferi, dopo aver occupato la vetta della classifica per qualche giornata, subirono un calo che gli fece perdere terreno dalle prime posizioni. Una sfida che all’Ancona evoca ricordi agrodolci: dolci, perché allo stadio Dei Marmi i dorici vinsero con un rigore di Alberto Spagnoli la sfida valida per il secondo turno dei play-off, ma è pur vero che in questi due anni, nel corso della regular season, i biancorossi non sono ancora riusciti a vincere in quel campo. Nel novembre 2021 infatti, la partita terminò 1-1, mentre lo scorso anno i toscani vinsero 2-0: un piccolo tabù da sfatare quindi, contro un avversario che arriva forse nel momento meno adatto, per un’Ancona alla ricerca del riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e il beffardo pareggio nel derby con la Vis Pesaro.

Parlavamo di un avvio col botto per la squadra di Dal Canto, che nelle prime tre gare di campionato ha totalizzato altrettante vittorie contro Fermana, Arezzo e Vis Pesaro, prima di subire una battuta d’arresto contro la Torres, ora capolista a punteggio pieno. Poi, il pareggio a reti bianche con l’Olbia, la vittoria per 2-0 contro l’Entella e la sconfitta con l’analogo punteggio registrata nell’ultimo turno a Gubbio: in mezzo, l’eliminazione arrivata in Coppa Italia dopo il ko interno nel derby contro il Pontedera. Insomma, è una Carrarese che vuole riprendere il prima possibile la corsa, dopo averla rallentata nelle ultime uscite: i marmiferi occupano al momento il quarto posto a quota 13 punti, in coabitazione con il Perugia.

Si affrontano quindi due squadra in cerca di riscatto, chi per un motivo, chi per un altro: osservato speciale della sfida è sicuramente Antonio Energe, approdato all’ombra del Conero la scorsa estate dopo due stagioni vissute ad alti livelli a Carrara. Fu proprio lui l’anno scorso a sbloccare il punteggio contro l’Ancona, nella partita che decretò la vittoria dei toscani: la speranza è che quest’anno riesca a ripetersi, a parti ovviamente invertite, contro una squadra che conosce molto bene. Tra i giocatori a cui prestare particolare attenzione c’è senza dubbio Alessandro Capello, bomber principe della squadra, ma che l’anno scorso causò ingenuamente il rigore che permise ai dorici di passare il turno. Non vanno poi dimenticati Nicolò Giannetti, attaccante di talento bloccato spesso da problemi di natura fisica, così come il centrocampista goleador Simone Della Latta.

Carrarese-Ancona rappresenta quindi l’occasione del riscatto per entrambe: ma per i dorici c’è l’urgente bisogno di tornare a casa con i tre punti, o saranno davvero dolori.

Gianmarco Minossi