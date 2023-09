Attesa per la sfida tra Osimana e Castelfidardo a Ancona: quattro match in programma

Si comincia a fare sul serio. Oggi inizia la Coppa Italia in Eccellenza e Promozione.

Eccellenza. Oggi una partita in programma. Anticipata alle ore 16 Montegranaro-Monturano. Gli altri match si disputeranno domani pomeriggio (ore 15:30). Per le nostre squadre sarà derby sul neutro di Chiaravalle tra Castelfidardo e Osimana (per via dell’indisponibilità dello stadio fidardense per i lavori :di rifacimento del campo in sintetico). Ancora aperta la prevendita nella sede societaria allo stadio Mancini per i sostenitori del Castelfidardo (oggi dalle 9.30-12). La prevendita per i sostenitori dell’Osimana invece si svolge presso la Rosticceria L’angolo dei sapori in Osimo, via Luigi Einaudi. I botteghini domani saranno regolarmente aperti, ma le società invitano i propri sostenitori a servirsi della prevendita e ad arrivare con anticipo allo stadio. Biglietto unico 10 euro, gratuito fino ai 13 anni d’età. La Jesina invece domani salirà sul campo del K Sport Montecchio (si giocherà al Comunale di Gallo di Petriano).

Coppa italia Promozione. Oggi in programma quattro partite per le ‘nostre’ (ore 16:30): Barbara Monserra-Marina, Moie Vallesina-Fabriano Cerreto, Osimo Stazione-Portuali e Appignanese-Vigor Castelfidardo. Domani (ore 15:30) invece un solo match: quello tra Castelfrettese e Biagio Nazzaro Chiaravalle.