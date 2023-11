Audax e Cus Ancona ritrovano la vittoria

Serie B: la quarta giornata inizia con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi calamitosi degli ultimi giorni. Poi il fischio d’inizio. Riconquistano la vittoria l’Audax Senigallia e il Cus Ancona. Sei punti in due partite per il Corinaldo. Ancora fanalino di coda con zero successi il Cerreto d’Esi. Avevamo lasciato l’Audax sconfitto di misura, lo ritroviamo vincente e secondo in classifica. Stavolta è il turno dell’Etabeta Fano. Dopo il 2-2 del primo tempo, i senigalliesi dilagano, segnandone altri cinque fino al 7-2 finale (tripletta di Toppi, Chiarizia, Antronaco, Violini e Scattolini). E sabato novembre c’è il derby in casa del Corinaldo vincente sul Sangiorgio 2-5 (doppietta di Bacchiocchi, Mancini, Pianelli, Pettinari M.). Ritorna il sorriso in casa Cus Ancona trionfante sul Cerreto d’Esi (7-2, doppietta di Astuti M., Balzamo, Quercetti, Panella, Ferjani, Cristiani). Il tecnico Francesco Battistini: "La squadra è in linea con le aspettative. Essendo giovane di età, ci sta che si vada ancora un pochino sulle montagne russe, anche se penso che abbiamo raccolto un po’ meno di quello che avremmo meritato, ma sono convinto che piano piano troveremo una nostra identità e linearità". Ancora a zero punti il Cerreto d’Esi di Marco Bettelli, sconfitto proprio dagli universitari: "L’ultima partita è stata la peggiore, nelle altre siamo stati condannati da episodi pur giocando bene. In più non aiutano alcune situazioni quali ad esempio le tre giornate di squalifica che ha dovuto scontare Carlopio nelle prime tre partite, la giornata di squalifica di Bicaj che non avevamo a Fano e probabilmente lo avremo fuori per molto tempo causa infortunio. Oltre i nostri demeriti, non è un periodo fortunato". I risultati: Gadtch-Recanati 4-0, Cus Mc-Grifoni 2-8, Spes-Rieti 3-6. Classifica 4°g. Grifoni 12, Audax, Recanati 9, Corinaldo, Rieti 7, Cus Ancona, Etabeta, Sangiorgio 6, Gadtch 5, Spes 3, Cerreto d’Esi, Cus Mc 0.

Alice Mazzarini