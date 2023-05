Audax, rissa e successo Tb Marmi subito fuori

SERIE A2 femminile Termina con una sconfitta al primo turno dei playoff la stagione della TB Marmi Chiaravalle. A Foligno, casa dell’Atletico, finisce 4-2 (Lucchesi e Nicoletti Pini per le marchigiane). In campo: da un lato la capolista della regular season clamorosamente spodestata all’ultima giornata dal Napoli, con l’orgoglio ferito e un’incredibile voglia di rivalsa, dall’altro il Chiaravalle, quinto nella stagione regolare. Un primo tempo terminato in parità. Nella ripresa, due autogol delle rosanero, Donati (2-1) e Magnanti (3-2), gelano l’intera squadra, regalando di fatto la vittoria alle umbre. "Le ragazze sono scese in campo dando tutto. Hanno fatto una prestazione commovente ed emozionante, non potevo chiedere altro. – il post gara del tecnico chiaravallese Nicolò Molinelli- Resta l’amarezza per una partita dove abbiamo rasentato la perfezione: tutto quello per cui avevamo lavorato in settimana è stato applicato al meglio. Per il percorso svolto, ci saremmo meritati un finale diverso". SERIE C1- L’Audax S. Angelo vince la finale playoff regionale con il Pietralacroce ’73. Al Pala Panzini di Senigallia si decide tutto nei tempi supplementari, quando, a cinquanta secondi dalla fine, un errore del dorico Bilò permette al senigalliese Benigni di segnare il definitivo 5-4. Una sfida molto tesa in campo che ha scaturito un post gara altrettanto nervoso, con una rissa tra tifosi in tribuna (nessuno si è fatto male), con conseguente intervento della polizia. Un brutto episodio che, però non cancella lo storico successo dell’Audax, ora lanciata più che mai alla conquista della serie B. La squadra senigalliese, guidata dal mister Diego Petrolati, sfiderà nella semifinale di andata e ritorno il Forlì (sabato 20 maggio al Pala Panzini ore 16, ritorno il 27 maggio); la vincente approderà in finale dove troverà una tra Rieti e Versilia per un solo posto nel nazionale.

Alice Mazzarini